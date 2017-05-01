ULUSLARARASI DİPLOMATLAR BİRLİĞİ BAŞKANI DR. MEİNEL'E; GAÜ MOLDOVA KAMPÜSÜ'NDE ONURSAL DOKTORA VERİLECEK



Uluslararası Diplomatlar Birliği Başkanı ve AB Parlamento üyesi Dr. Gunther Meinel'e; GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar’ın da katılacağı bir tören ile Moldova'daki; GAÜ Üniversiteler Konsorsiyumu'na bağlı "University of Constantine"de, yine konsorsiyum adına onursal doktora verileceği bildirildi.GAÜ'den yapılan açıklamaya göre; Başkent Kişinev'deki, "University of Constantine" Kampüsü'nde 3 Mayıs Çarşamba Günü gerçekleştirilecek törene, ülkenin resmi erkanı ile akademik çevrelerinin yoğunluk ile katılması beklendiği belirtilirken; Birliğin, 'Kıbrıs Başkanlığı' ile 'Genel Başkan Yardımcılığı' görevlerini bir arada yürüten Serhat Akpınar'ın da, Dr. Meinel'e yapılacak tören için Moldova'ya gittiği bildirildi.