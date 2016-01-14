Dr. Küçük’ün 32. Ölüm Yıl Dönümü... Sadıkoğlu Mesaj Yayımladı

İSKELE BELEDİYE BAŞKANI SADIKOĞLU: “DR. FAZIL KÜÇÜK, KIBRIS TÜRK HALKININ SESİYDİ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün başlattığı mücadelenin Kıbrıs Türkü’nün geleceği için çok önemli bir yol gösterici olduğunu belirtti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk halkının gönlünde özel bir yere sahip olan özgürlük ve varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün 32. ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Sadıkoğlu, özlem ve saygıyla andıklarını belirttiği Dr. Fazıl Küçük’ün “bugünleri gördüm ya artık rahatlıkla ölebilirim” sözlerinin asla unutulamayacağını belirtti.

Sadıkoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu sözler O’nun Kıbrıs Türkleri için verdiği büyük mücadelenin ve ülkesi için hissettiği vicdani sorumluluğun da en güzel kanıtıdır. Bu sebeptendir ki; Dr. Küçük’ün düşünce yapısında ve çizgisinde yaşamak Kıbrıs Türkleri için gurur verici ve vazgeçilmez olmalıdır.

Kıbrıs Türk halkı liderini asla unutmayacaktır. Nitekim o Kıbrıs Türk halkının sesiydi. Bu duygu ve düşüncelerle liderimizi bir kez daha şükran ve minnetle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.”