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"Dr. Küçük ve mücadele arkadaşlarına çok şey borçluyuz...

"Dr. Küçük ve mücadele arkadaşlarına çok şey borçluyuz...

15 Ocak 2018 Pazartesi 09:26
"Dr. Küçük ve mücadele arkadaşlarına çok şey borçluyuz...
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"Dr. Küçük ve mücadele arkadaşlarına çok şey borçluyuz...

Denktaş: Kıbrıs Türk Halkı’nın bu topraklarda azınlık değil, devlet sahibi bir halk olması için çok bedeller ödenmiştir.

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş Kıbrıs Türkünün özgürlük mücadelesi lideri Dr.Küçük'ün ölüm yıldönümü nedeniyle sosal medyada anma mesajı yayınladı. Denktaş'ın mesajı şöyle:

"Kıbrıs Türk Halkını evinden, yurdundan, ait olduğu topraklardan söküp atabileceklerini zannedenlere en büyük cevap Milli Mücadele döneminde verilmiştir. 11 yıl boyunca birilerinin hayal ettiği gibi “Sıfır asker, sıfır garanti” vaziyette Kıbrıs Türkü direnmiş, özgürlüğünü ve bağımsızlığını tırnaklarıyla mücadele ederek kazanmıştır. 15 Ocak Özgürlük Mücadelesi Liderimiz Doktor Fazıl Küçük’ün 34. Ölüm yıldönümüdür. Kendisine ve mücadele arkadaşlarına çok şey borçluyuz. Kıbrıs Türk Halkı’nın bu topraklarda azınlık değil, devlet sahibi bir halk olması için çok bedeller ödenmiştir. Doktor Fazıl Küçük’ü özlemle ve rahmetle anıyorum... Eseriniz yeni nesillerle birlikte ilelebet yaşayacaktır şüpheniz olmasın....".

Son Güncelleme: 15.01.2018 10:35
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