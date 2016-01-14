Dr. Fazıl Küçük’ün Ölümünün 32’nci Yıldönümü

ÖZGÜRGÜN: “DR. KÜÇÜK, HAKLI KAVGAMIZIN BAYRAKTARI OLMUŞTUR”

Ulusal Birlik Partisi(UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türk halkının sürdürdüğü varoluş mücadelesinde liderlik üstlendiğini ve bayraktarı olduğunu söyledi.

Özgürgün, Kıbrıs Türkü’nün mücadele lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs Türk halkının bu adada yıllardan beri sürdürdüğü varoluş mücadelesinin büyük ve önemli bölümünde, liderlik üstlenmiş, haklı kavgamızın bayraktarı olmuştur” dedi.

Dr. Fazıl Küçük’ün, Kıbrıs Türkü’nün direniş hareketinin zafere ulaşacağına 1940’lı yıllarda inandığını ve fedakârca çalıştığını kaydeden Özgürgün, “Dr. Fazıl Küçük’ün engin vatan sevgisi, cesareti, kararlılığı ve Atatürk ilke ve devrimlerine olan inancı, Kıbrıs Türk halkının tüm zorlukları, baskıları ve dayatmaları aşarak bugünlere ulaşmasında ilham kaynağı ve gücü olmuş, olmaya da devam edecektir” ifadesini kullandı.

Hüseyin Özgürgün, Dr. Küçük’ün, Kıbrıs Türkü’nün yok edilmesi hedefiyle kurulan EOKA’ya karşı ilk mücadele meşalesini yakan, sahibi olduğu Halkın Sesi gazetesinde yazılarıyla sömürge idaresiyle yıllarca boğuşan bir halk adamı olduğunu belirtti. Özgürgün, “Ulusal Birlik Partisi olarak, bu anlamlı günü idrak ederken, Dr. Fazıl Küçük’ün manevi huzurunda devletimizi, her türlü fedakârlığı göstererek, yüceltip güçlendireceğimizin ve halkımızın refahıyla mutluluğu için çalışacağımızın sözünü verir, Dr. Fazıl Küçük ve tüm özgürlük mücadelesi şehitlerimizi saygıyla anarız” dedi.