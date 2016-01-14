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Dr. Fazıl Küçük’ün Ölüm Yıldönümü

3’ncü Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, karanlık günlerde lider olarak ortaya çıkan Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türkü’nün siyasi ve askeri direnişini örgütlediğini belirterek, “Toplumun tüm kesimleri, kendi içinden çıkan Doktor Küçük’e güvendi, onun etrafında toplandı ve Kıbrıs’ta Rumlara denk siyasi eşit bir varlık olduğunu tüm dünyaya kabul ettirdi” dedi.

Dr. Fazıl Küçük’ün Ölüm Yıldönümü

3’ncü Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, karanlık günlerde lider olarak ortaya çıkan Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türkü’nün siyasi ve askeri direnişini örgütlediğini belirterek, “Toplumun tüm kesimleri, kendi içinden çıkan Doktor Küçük’e güvendi, onun etrafında toplandı ve Kıbrıs’ta Rumlara denk siyasi eşit bir varlık olduğunu tüm dünyaya kabul ettirdi” dedi.

14 Ocak 2016 Perşembe 15:57
Dr. Fazıl Küçük’ün Ölüm Yıldönümü
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EROĞLU: “KIBRIS TÜRKÜ’NÜN SİYASİ VE ASKERİ DİRENİŞİNİ ÖRGÜTLEDİ”

 3’ncü Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, karanlık günlerde lider olarak ortaya çıkan Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türkü’nün siyasi ve askeri direnişini örgütlediğini belirterek, “Toplumun tüm kesimleri, kendi içinden çıkan Doktor Küçük’e güvendi, onun etrafında toplandı ve Kıbrıs’ta Rumlara denk siyasi eşit bir varlık olduğunu tüm dünyaya kabul ettirdi” dedi.

Derviş Eroğlu, Kıbrıs Türkü’nün özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ölümünün 32’nci yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Eroğlu, Kıbrıs Türkü’nün 1878 yılında bir oyunla Osmanlı İmparatorluğu’ndan koparıldığını, sonrasında da Rumlar tarafından planlı bir çabayla azınlık durumundaki bir topluluk noktasına indirgenmek istendiğini söyledi.

Derviş Eroğlu, “307 yıl Osmanlı İdaresi’nde Kıbrıs Türk Halkı ile birlikte yaşayan, tarihinde göremediği oranda milli ve dini özgürlük tadan Rumlar Yunanistan’ın 1821 yılında bağımsızlığını kazanmasından da cesaret alarak tüm Kıbrıs’ı Yunan egemenliğine sokmak isteyince Ada’da güvenlik ve huzur bozuldu” dedi.

Bir yandan İngilizleri, diğer yandan Kıbrıs Türklerini hedefine koyan Yunanistan destekli Rumların silahlı saldırıları ve terörist faaliyetlerinin adayı kana buladığını kaydeden Eroğlu, Doktor Fazıl Küçük’ün bu karanlık günlerde, bir lider olarak ortaya çıktığını ve Kıbrıs Türkü’nün siyasi ve askeri direnişini örgütlediğini söyledi.

Toplumun, tüm kesimlerinin Doktor Küçük’e güvenip onun etrafında toplanarak Kıbrıs’ta Rumlara denk siyasi eşit bir varlık olduğunu tüm dünyaya kabul ettirdiğini belirten Eroğlu, “1960’ta Rumlarla ortaklaşa kurduğumuz Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanı Muavinliği’ne seçilen Doktor Küçük Rum tarafının 1963’te söz konusu yapıyı silah zoru ile yıkması ve Kıbrıs Türkü’nü yok etmek üzere Akritas Planı’nı yürürlüğe koyması sürecinde de tarihi bir rol oynayarak Kıbrıs Türkü’nü her şeye rağmen ayakta tutmayı başarmıştır” dedi.

RUMLARIN OYUNLARINA GELECEK BİR GAFLET İÇİNE ASLA DÜŞEMEYİZ

Kıbrıs Türk haklının  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkacağını kaydeden Eroğlu, şöyle devam etti:

“Halkımız sizin milli mücadelemizdeki öncü rolünüzü ve liderliğinizi her zaman hatırlayacak, sonsuza dek minnet ve şükranla sizi anmaya devam edecektir. Kıbrıs Türkü barışçıdır, Kıbrıs’ta var olan gerçeklere dayalı bir anlaşma istiyoruz ama Rumların oyunlarına gelecek bir gaflet içine asla düşemeyiz. Düşersek verilen mücadeleye yazık olur”



 


 

Anahtar Kelimeler:
Dr. Fazıl Küçük’ün Ölüm Yıldönümü 3’ncü Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu
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