Dr. Fazıl Küçük Yarın Törenlerle Anılacak

DR. FAZIL KÜÇÜK YARIN TÖRENLERLE ANILACAK





Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, 32. ölüm yıldönümü dolayısıyla yarın törenlerle anılacak.

İlk tören Dr. Fazıl Küçük’ün Anıt Mezarı’nda saat 10.15’te çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Anıt Özel Defteri imzalanacak. Törende, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bir konuşma yapacak.

Dr. Fazıl Küçük için ikinci tören saat 11.15’te Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak törende, Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük konuşma yapacak. Tören, slayt gösterisi eşliğinde Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencilerinin şiir okuması ve koronun sahne almasıyla sona erecek.





