“Dr. Fazıl Küçük Ve Çocuk Sevgisi” Konulu Kompozisyon Yarışmasına Başvurular Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim işbirliğinde düzenlenen “Dr. Fazıl Küçük ve Çocuk Sevgisi” konulu kompozisyon yarışması için başvuru kabulüne başlandığı açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürlüğü, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü ve Telsim işbirliğinde düzenlenen yarışma için 6 Ocak 2015 tarihine kadar başvuru kabul edilecek.

Tüm ortaokul ve liselerin katılımına açık olan yarışmaya başvurular okul yönetimi aracılığıyla yapılacak.

Telsim’den yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışmanın birincisine Vodafone Smart Tab II, ikincisine Vodafone Smart 4 Power, üçüncüsüne Vodafone modem ve yıllık 3GB internet hediye edilecek.



