DR. Fazıl Küçük Vakfı, Başarılı Ve Maddi İmkanları Yetersiz Öğrencilere Burs Verecek!

Dr. Fazıl Küçük Vakfı, başarılı ve maddi imkanları yetersiz üniversite öğrencilerine burs verecek.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı’ndan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk halkının varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün anısını yaşatmak ve eğitime verdiği önemi anlatmak için verilecek burslar KKTC uyruklu, lise öğrenimini tamamlamış, başarılı ve maddi imkanları yetersiz öğrencilere 4 yıl süreyle verilecek.

“Dr. Fazıl Küçük Bursu”ndan yararlanmak isteyen öğrenciler bugünden itibaren, 15 Eylül tarihine kadar Dr. Fazıl Küçük Vakfı’na başvuruda bulunabilecek.

Burs değerlendirmeleri, Dr. Fazıl Küçük Vakfı Burs Komitesi tarafından, adayların başarı durumları ve maddi desteğe ihtiyaçları esas alınarak belirlenecek.

Burslardan 2018-2022 yılları arasında yararlanılacak, 2018-2019 Öğrenim Yılı sonunda başarı ortalaması düşük olan öğrencilerin bursları iptal olacak.

Burslara başvurmak isteyenler 172 A, Girne Caddesi, Lefkoşa adresindeki Dr. Fazıl Küçük Vakfı’na şahsen başvurabilecek.

Detaylı bilgi 228 66 87-228 71 81 numaralı telefondan alınabilecek.

Dr. Fazıl Küçük Bursu verilecek üniversiteler şöyle: Doğu Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi.

