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Dr. Fazıl Küçük Hareketi Başkanı Yeniden Mustafa Çaluda!

Dr. Fazıl Küçük Hareketi Başkanlığına yeniden Mustafa Çaluda seçildi.

Dr. Fazıl Küçük Hareketi Başkanı Yeniden Mustafa Çaluda!

Dr. Fazıl Küçük Hareketi Başkanlığına yeniden Mustafa Çaluda seçildi.

05 Ağustos 2018 Pazar 09:34
Dr. Fazıl Küçük Hareketi Başkanı Yeniden Mustafa Çaluda!

Dr. Fazıl Küçük Hareketi Başkanlığına yeniden Mustafa Çaluda seçildi.

Lefkoşa AKM’de dün saat 17.00’de Dr. Fazıl Küçük Hareketi II. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Hareket başkanlığından yapılan açıklamaya göre, genel kurula Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ile UBP Milletvekilleri Ersin Tatar ve Aytaç Çaluda’nın yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve dernek üyeleri de katıldı. 

Açılışında Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre konuşma yaptığı genel kurulda dernekler yasası gereği iki yıllığına seçilen Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetleme Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlendi.

Genel Yönetim Kurulu, şu isimlerden oluştu:

“Mustafa Çaluda (başkan), Banu Çalışkanlar (genel sekreter), Türkmen Töre (genel sayman), Fatih Osman Dikişçi (başkan yardımcısı), Mehmet Küçükalkan, Yusuf Davutoğlu, Ergün Kıbcak, Hakan Kurtlu, Özdemir Özerem, Yağmur Aydındağ, Görkem Önem, Ömür Ekendal"

Genel Denetleme Kurulu ise Rıza Gül,  Ahmet Sonat, Seran Yenen, Doğukan Arıkan ve Fuat Ayrancıoğlu; Yüksek Disiplin Kurulu ise Gökhan Güler, Jale Kuset, Yazman, Derviş Bayraktar, Orhan Sönmezer ve Reşat Eşan’dan oluşuyor.


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Son Güncelleme: 05.08.2018 13:04
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