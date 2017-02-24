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24 Şubat 2017 Cuma 12:37

Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi Heyeti Arter’i Ziyaret Etti

Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi Okul Müdür Vekili ve Yeni Oluşan Okul Aile Birliği, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti

Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi Heyeti Arter'i Ziyaret Etti
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 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi Okul Müdür Vekili ve Yeni Oluşan Okul Aile Birliği, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti

Okul Müdür Vekili Tamer Saral ve Okul Aile Birliği Başkanı Göral Çobanyıldız ziyarette Arter’e okul için yapmayı planladıkları projelerini ve okulun sıkıntılarını aktardı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, ziyarette yaptığı konuşmada,  gençlerin ülke geleceği için önemli olduğunu onların daha iyi ortamlarda eğitim almaları için üzerlerine düşen ne görev varsa yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Arter, meslek liselerinin verdiği eğitimin önemli olduğunu da kaydetti.

SARAL

Okul Müdür vekili Tamer Saral ise, Arter ile sürekli iletişim halinde olduklarını, ziyaretlerinde okulun ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi vereceklerini ifade etti.

ÇOBANYILDIZ

Okul Aile Birliği Başkanı Göral Çobanyıldız  Arter’in okullara yaptıkları katkıları ve bu konudaki olumlu yaklaşımını bildikleri için projelerinin destek olacağına inandığını kaydetti.

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