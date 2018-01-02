DR. EMİNE GÜLLÜELLİ,“EMZİRMEK, HAMİLELİK KİLOLARININ DAHA KOLAY VERİLMESİNE YARDIMCI OLUR”

Anne sütü ve emzirmenin anne ile bebeği açısından vazgeçilmez faydaları hakkında uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelere bir yenisini de; Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Hemşirelik ve Ebelik Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Dr. Emine Güllüelli ekledi.

Konuya ağırlıklı olarak, bu kez anne tarafından da yaklaşan Dr. Güllüelli; emzirmenin, anneye sakinlik hissi ile beraber duygusal tatmin sağladığını ve anne- bebek yakınlaşmasını arttırdığını vurguladı.

Dr. Emine Güllüelli; Hemşirelik ve Ebelik Yüksek Okulu öğrencilerine verilen bir seminer sırasında; Anne vücudunun doğum öncesi durumuna dönmesi çabalarına değinerek; emzirme eyleminin, hamilelik kilolarının daha kolay verilmesine yardımcı olan bir faktör olduğunu, yeni annelere bir kez daha hatırlatılması gerektiğini de kaydetti.

Güllüelli, emzirmenin ; Kadını, meme ve over kanserinden koruyucu özellikleri ile 'Postmenopozal Osteoporoz' ve kalça kırığı vakalarındaki risklerin azaltılmasına yönelik etkilerinden de söz etti.

Dr. Güllüelli "Emzirmek; aynı zamanda rahimin eski boyutuna dönmesini hızlandırır. Bu sayede, kan kayıpları da azalır. Bu sürecin; Emziren annelerin yumurtlamalı adetlerinin gecikme hallerinde, meme kanseri ve genital kanserlerin gelişimine karşı da koruyucu etkileri bulunur. Tabiki; bebeğin beslenmesi konusunda da, anneye sağladığı kolaylıkların karşılıkları sonsuz değerlidir. Anne sütü her zaman hazır, taze ve uygun ısıdadır. Besin değeri; bebek için ideal ve sindirimi de kolaydır. Bebek için, çok faydalı olan aktif enzimler ise vazgeçilmezidir. Ayrıca, anne sütü; hormonlar ve büyüme faktörlerini içine alan bir yararlar topluluğudur" şeklinde konuştu.

GAÜ Öğretim Üyesi Dr. Emine Güllüelli; Bebeğin enfeksiyonlara karşı korunması, allerji, bazı kronik hastalıklar, diyabet, kalp- damar hastalıklarına karşın yüksek korunma paydası, obezite riskinin azaltılması, ani bebek ölümlerine karşı koruma, kabızlık ve pişiğe karşı koyuş, olağan çene-diş gelişiminin sağlanması ve sürdürülebilir olması faktörlerini; "Yararlar Topluluğu"na ekledi.