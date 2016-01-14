Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nden “Gribal Enfeksiyon Polikliniği” Hizmeti

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DR. BURHAN NALBANTOĞLU HASTANESİ’NDE “GRİBAL ENFEKSİYON POLİKLİNİĞİ” HİZMETİ
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne acil servisine yapılan müracaatlarda yoğun artış görülmesi nedeniyle yarından itibaren “Gribal Enfeksiyon Polikliniği” hizmeti verilmesine başlanıyor.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, “Gribal Enfeksiyon Polikliniği” hizmetleri mesai saatlerinde, poliklinik binasında; mesai saatleri dışında 17.00-22.00 saatleri arasında Acil Servis’te düzenlenen bölümde verilecek.
Poliklinikte çözülebilecek sorunlar için acil servisin meşgul edilmesinin yanlış olduğunun altını çizen Sağlık Bakanlığı ‘Gribal Enfeksiyon Polikliniği’ uygulamasının, mevsimsel grip vakalarında seyreden artışın sonlanmasına kadar devam edeceğinin belirtti.