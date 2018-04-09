DR. BURHAN NALBANTOĞLU HASTANESİ’NDE “SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ PROGRAMI” DÜZENLENİYOR



Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi başhekimliği tarafından “Sürekli Tıp Eğitimi Programı” başlatıldı.



Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, her Çarşamba günü saat 13.30’da Thallasaemia Konferans Salonu’nda verilecek konferanslarla doktorların uzmanlıkları üzerine tartışma ve bilgilerini tazeleme imkânı bulması hedefleniyor.



21 Mart’ta yapılan ilk konferansta Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı Dr. Umut Maraşuna tarafından “Diyabetli hastaların Preoperatif hazırlığı” konulu sunum yapıldı.



Program çerçevesinde daha sonraki haftalarda ise sırasıyla Nöroloji Uzmanı Dr. Gülsün Akansoy Üstüner “Akut inmelerde yeni yaklaşım şekilleri”, Adi Tıp Uzmanı İdris Deniz ise “Tıbbi uygulama hataları” konulu konferans verdi.



Konferanslara, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi dışındaki hastanelerde görev yapan doktorlarla serbest çalışan doktorlar da katılabiliyor