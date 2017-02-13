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13 Şubat 2017 Pazartesi 14:50

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 39 Yaşında…

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 39 Yaşında…
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HASTANENİN HİZMETE GİRİŞİNİN 39’UNCU YILINDA DÜZENLENEN TÖRENDE SON 3 YIL İÇİNDE EMEKLİYE AYRILAN PERSONELE ANI PLAKETLERİ VERİLDİ

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin hizmete açılışının 39. yıl dönümü bugün törenle kutlandı.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun da katıldığı törende, hastaneye hizmet verip son üç yıl içinde emekli olanlara anı plaketleri takdim edildi.
 
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre, tören konferans salonunda saat 12.00 de saygı duruşu ile başladı. İlk konuşmayı Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı yaptı.

DİZDARLI: “2. BASAMAK HASTANESİ OLMALI”

Başhekim Dizdarlı, hastanenin 2016 yılına ait rakamsal bazı verilerini sunarak Lefkoşa’ya ikinci bir hastane yapılması projesinin olduğunu ve bu karar sonrasında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin hizmetlerini ikinci basamak hastanesi olarak sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Yeni hastanenin üçüncü basamak hastanesi olarak kurulması gerektiğini kaydeden Dizdarlı, eğitim yanında sevklerin kabul edildiği son nokta olarak düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Dr. Bülent Dizdarlı, Lefkoşa’da bir hastanenin hem ikinci hem üçüncü basamak hastanesi olarak çalışmasının artık mümkün görünmediğini söyleyerek, bu sayede sağlık sisteminin daha güçlü olacağına inandığını kaydetti.

SUCUOĞLU: “ÖZLÜK HAKLARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR BİRKAÇ GÜN İÇİNDE SONLANIP HEKİMLERLE PAYLAŞILACAK”

Sağlık Bakanı Dr. Faiz Sucoğlu da dönemlerinde hastanenin birçok alt yapısını tamamlamayı üstlendiklerini, bunda da bayağı yol aldıklarını, ancak daha yapılması gereken çok işler olduğunu ifade etti.
Yeni hastane projesinin hazır olmasına karşın bazı teknik konuların hazırlanıp ihaleye çıkılmasının beklendiğini kaydeden Sucuoğlu, "Bilinen mahkeme kararı sonrası özlük haklarının geliştirilmesi için yoğun bir çalışma başlattık. Birkaç gün içinde bu çalışmalar sonlanacak ve hekimlerle bire bir paylaşılacaktır. Bu sonuçlanıncaya kadar biraz sabır rica ediyorum" diyerek, sağlıkla ilgili yasaların Meclis’e havale edildiğini belirtti.

ANI PLAKETLERİ

Bakan Sucuğlu'nun konuşması sonrası, son 3 yıl içinde hastaneden emekli olan hekim, hemşire ve diğer personele hizmet anısı olarak plaketleri takdim edildi.

Törende ayrıca Salih Yalçın isimli güvenlik görevlisine de hastane idaresi tarafından özel teşekkür belgesi verildi.


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