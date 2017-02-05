Dr. Burhan Nalbantoğlu 37’nci Ölüm Yıl Dönümünde Yarın Anılıyor

Dr. Burhan Nalbantoğlu, ölümünün 37’nci yıl dönümünde yarın anılıyor.

Kıbrıs Türk halkının direniş yıllarının birçok aşamasında öncü roller üstlenen, Erenköy dahil birçok cephede görev yapan, ülkenin sağlık altyapısına katkıları olan ve demokratikleşme sürecinde de ön saflarda yer alan Türk Mukavemet Teşkilatı kurucularından, eski Sağlık Bakanı ve milletvekili Nalbantoğlu’nun anılacağı tören, yarın saat 11.00’de Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki mezarı başında düzenlenecek.

37 yıl önce Meclis komitesi toplantısında yaşanan şiddetli bir tartışma sonrasında beyin kanaması geçiren 55 yaşındaki Burhan Nalbantoğlu, tedavi için uçakla Ankara’ya götürülmüş ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Nalbantoğlu'nun başkent Lefkoşa’da yapımına öncülük ettiği ve inşaatında bizzat çalıştığı hastaneye, vefatının ardından “Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi” adı verilmişti.





