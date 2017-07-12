Dpö, 2016 Yılı Ödemeler Dengesi Gerçekleşme Rakamlarını Açıkladı

KKTC’nin net turizm gelirinin 2016’da bir önceki yıla göre 41,7 milyon dolar artış göstererek 739,4 milyon dolara yükseldiği bildirildi. Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı’nın 2016 yılı ödemeler dengesi gerçekleşme rakamlarına göre, yükseköğretim net gelirleri de 2016’da 2015’e göre 58,6 milyon dolar artışla 694,8 milyon dolara yükseldi.

TURİZM VE YÜKSEKÖĞRETİM GELİRLERİ ARTTI

DIŞ TİCARET AÇIĞI 1 MİLYAR 449 MİLYON DOLARA ÇIKTI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ YARDIMLARI 33,5 MİLYON DOLAR AZALDI

ÖDEMELER DENGESİ ARTI VERDİ

Lefkoşa, 12 Temmuz 17 : KKTC’nin net turizm gelirinin 2016’da bir önceki yıla göre 41,7 milyon dolar artış göstererek 739,4 milyon dolara yükseldiği bildirildi.

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı’nın 2016 yılı ödemeler dengesi gerçekleşme rakamlarına göre, yükseköğretim net gelirleri de 2016’da 2015’e göre 58,6 milyon dolar artışla 694,8 milyon dolara yükseldi.

TURİZM VE YÜKSEKÖĞRETİM GELİRLERİ ARTTI

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, görünmeyen işlemler içerisinde yer alan net turizm gelirleri kalemi 2015 yılında 697,7 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 2016 yılında 739,4 milyon dolara yükseldi.

Yükseköğretim net gelirleri de, 2016’da 2015’e göre 58,6 milyon dolar artışla 694,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ YARDIMLARI 33,5 MİLYON DOLAR AZALDI

2015’de 200,8 milyon dolar olan Türkiye Cumhuriyeti yardımları ise 2016 yılında 33,5 milyon dolar azalarak 167,3 milyon dolar oldu.

Diğer Görünmeyen (Net) İşlemler kaleminin içerisinde yer alan AB ve UNDP Yardımları ise 2015 yılında 28,1 milyon dolar iken, 2016 yılında 36,9 milyon dolara ulaştı.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 1 MİLYAR 449 MİLYON DOLARA ÇIKTI

Dış Ticaret verilerine göre ise, 2015 yılında 118,1 milyon dolar olan ihracat 2016 yılında 105,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2015 yılında 1 milyar 500,6 milyon dolar olan ithalat, 2016 yılında 1 milyar 554,9 milyon dolara yükseldi.

Bu gelişmeler ışığında, 2015 yılında 1 milyar 382,5 milyon dolar olan Dış Ticaret Açığı 2016 yılında 1 milyar 449,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

CARİ İŞLEMLER DENGESİ ARTI VERDİ

DPÖ’nün verilerine göre, Dış Ticaret Dengesi’ndeki açığı, Görünmeyen İşlemler Dengesi’ndeki olumlu gelişmeler kapattı ve 2015 yılında 271,6 milyon dolar olan cari işlemler dengesi 2016 yılında 289,9 milyon dolar fazla verdi.

2015 yılında 100 milyon dolar olan Türkiye Cumhuriyeti kredileri, 2016 yılında 72,9 milyon dolara gerilerken, 2015 yılında 19,4 milyon dolar olan Taşınmaz Mal Komisyonu ödemeleri 2016’da bir önceki yıla göre 5,6 milyon dolar artışla 25 milyon dolara yükseldi.

(DOĞ/GUR)