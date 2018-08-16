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DPÖ, Yılın İlk 6 Ayında 16 Yatırım Projesine Teşvik Belgesi Verildiğini Duyurdu

BU PROJELERİN HAYATA GEÇMESİYLE BİN 694 İSTİHDAM YARATILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

DPÖ, Yılın İlk 6 Ayında 16 Yatırım Projesine Teşvik Belgesi Verildiğini Duyurdu

BU PROJELERİN HAYATA GEÇMESİYLE BİN 694 İSTİHDAM YARATILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

16 Ağustos 2018 Perşembe 11:43
DPÖ, Yılın İlk 6 Ayında 16 Yatırım Projesine Teşvik Belgesi Verildiğini Duyurdu


BU PROJELERİN HAYATA GEÇMESİYLE BİN 694 İSTİHDAM YARATILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü(DPÖ) Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, 2018’in ilk altı ayında 16 yatırım projesine daha teşvik belgesi verildiğini, bu projelerin hayata geçmesiyle bin 694 istihdam yaratılmasının öngörüldüğünü belirtti.

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde teşvik yasası kapsamında teşvik belgesi alan yatırımları açıkladı.

Muhtaroğlu yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde 2018 yılının ilk 6 ayında Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı tarafından sanayi, turizm ve öğrenci yurdu alanlarında 16 yatırım projesine teşvik belgesi verildiğini belirtti.

16 PROJENİN 6’SI YURT, 3’Ü SANAYİ VE 7’Sİ DE TURİZM ALANINDA…

“Bu yatırımların hayata geçmesiyle ülke ekonomisine üretim, katma değer ve istihdam katkısı sağlanacaktır” diyen Muhtaroğlu, 16 projenin 6’sı yurt, 3’ü sanayi ve 7’si de turizm alanında yatırımlar olduğunu kaydetti. Muhtaroğlu, 2017 yılının ilk 6 ayında 18 yatırım projesine teşvik belgesi verildiğini anımsattı.

Bahse konu 16 yatırım projesinin tamamlanmasıyla 1 milyar 318 milyon 192 bin 548 TL tutarında bir sabit sermaye yatırımı hayata geçmiş olacağını kaydeden Muhtaroğlu, yatırımların 1.21 milyar TL’sinin turizm, 86.8 milyon TL’sinin öğrenci yurdu ve 22.2 milyon TL’sinin de sanayi yatırımlarına yönelik olduğunu, 2017 yılının ilk 6 ayında sabit sermaye yatırım toplamının 566 milyon 245 bin 754 TL olduğunu ifade etti.

BİN 694 YENİ İSTİHDAM

Yatırımların 8’i Lefkoşa’da, 2’si Gazimağusa’da, 3’ü Girne’de, 2’si İskele’de, 1’i de Lefke’de olacağını kaydeden Muhtaroğlu, “Gerçekleşecek olan 7 turizm projesiyle, sektöre 3,408 yeni yatak ilave olması, bu 16 yatırımın hayata geçmesiyle ise 1,694 yeni istihdamın sağlanması öngörülmektedir. 2017 yılının ilk 6 ayındaki turizm sektörüne ilave olacak yeni yatak sayısı 1,398, yeni istihdam sayısı ise 890 kişi idi” dedi.

 

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Son Güncelleme: 16.08.2018 14:48
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