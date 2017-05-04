DPÖ Nisan Ayı Enflasyon Oranını Açıkladı

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı, nisan ayı enflasyonunu yüzde 1.85 olarak açıkladı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, nisan ayı enflasyon oranında bir önceki aya göre yüzde 1.85, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6.54 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.29 artış belirlendi.

Tüketici Fiyatları Endeks’inde yer olan 12 ana grubun, 11 ana grubunda artış olurken, 1 ana grubunda ise değişim olmadı. Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 306 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 93 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş tespit edildi.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç malın yüzde 74.57 ile çiçek lahanası, yüzde 71.32 ile domates ve yüzde 48.05 ile brokoli; en çok fiyat düşüşü gösteren ilk üç malın ise yüzde 70.15 ile salatalık, yüzde 56.53 ile taze bezelye ve yüzde 46.02 ile taze fasulye olduğu belirtildi.

Nisan ayında en yüksek artış gösteren ana grubun ise, yeni sezon ürünlerdeki fiyat artışından dolayı, “Giyim ve Ayakkabı” grubu olduğu kaydedildi.

“Eğitim” grubunda ise, döviz kurlarındaki artışa bağlı olarak, özel okul ücretlerinde artışlar meydana geldi. Haberleşme ana grubunda değişim olmadı.