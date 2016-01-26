DPÖ “KKTC'de Yerel Yönetimler Raporu” Yayımladı

RAPOR GELİR-GİDER, PERSONEL VE NÜFUSLA İLGİLİ TABLO VE ANALİZLER İÇERİYOR

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) 2006 -2014 dönemine ilişkin “KKTC’de Yerel Yönetimler Raporu” yayımladı.

http://www.devplan.org/ sitesinde yayımlanan 24 sayfalık raporda, 28 belediyeye ilişkin gelir-gider, personel sayısı ve nüfusuna ilişkin veriler, tablolar ve değerlendirmeler yer alıyor.

DPÖ Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, konuyla ilgili açıklamasında, 2006’da 163.6 milyon olan belediyelerin toplam gelirinin 2014’te 417,5 milyona TL’ye yükseldiğini; toplam gelirin GSYİH’ya oranının ise yüzde 4.10’dan, yüzde 4.71’e çıktığını belirtti.

Gelirlerde “Alınan Bağış Yardım ve Krediler” kaleminin en yüksek paya sahip olduğunu kaydeden Muhtaroğlu, “Alınan Bağış Yardım ve Krediler” kaleminin 2006-2014 döneminde toplam gelirler içerisindeki ortalama payının yüzde 52.9 olduğunu kaydetti.

PERSONEL GİDERLERİ YÜZDE 41.82

Ödül Muhtaroğlu, gider kalemlerinde de en büyük kalemin “Personel Giderleri” olduğunu ve belediyelerin 2006 yılında 68.7 milyon olan personel giderlerinin 2014 yılında 179.4 milyona ulaştığına işaret etti.

Muhtaroğlu, personel giderleri kaleminin toplam giderler içerisindeki ortalama payının da yüzde 41.82 olduğuna dikkat çekti.

PERSONEL SAYISI

Belediyelerde 2014 yılında toplam personel sayısının 3 bin 293 kişi olduğuna işaret eden Muhtaroğlu, 2006 yılında 985 kişi olan kadrolu işçi sayısının 2014 yılında 2 bin 63 kişiye; kadrolu memurların söz konusu dönemde 206 kişiden 970 kişiye yükseldiğini kaydetti.

Muhtaroğlu, kadrosuz işçilerin 634 kişiden 242 kişiye, kadrosuz memurların 55 kişiden, 1 kişiye ve sözleşmeli memurların 492 kişiden 17 kişiye gerilediğine dikkat çekti.















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