DPÖ, Aralık Hayat Pahalılığı Rakamları Açıklandı

2016’NIN SON 6 AYININ ENFLASYON ORANI 7.86



Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ), Aralık ayı hayat pahalılığı oranını 2.64 olarak açıkladı. 2016’nın ikinci altı ayında oluşan enflasyon oranının ise 7.86 olduğu belirtildi.Aralık ayında Tüketici Fiyatları Endeks’inde yer olan 12 ana grubunun, 11’inde artış, 1 ana grubunda ise azalış olduğunu açıklayan DPÖ, bir önceki yılın Aralık ayına göre enflasyonda yüzde 10.19 artış gerçekleştiğini duyurdu.Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) 2016 yılı Aralık ayı hayat pahalılığı oranları ve enflasyon rakamlarını açıkladı.Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 260 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 57 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. En yüksek fiyat artışı yüzde 200 ilse TC Milli Piyango Bileti, yüzde 135.94 ile kabak ve yüzde 117.06 ile patlıcanda oldu. En büyük fiyat düşüşü ise yüzde 51.34 ile Çiçek Lahanası, yüzde 39.24 ile Beyaz Lahana ve yüzde 33.87 ile Brokolide gerçekleşti.Ana mal gruplarında, bir önceki aya göre, değişim oranı aşağıda belirtilen şekilde gerçekleşti:“Eğlence ve Kültür”de yüzde 5,30 artış; “Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar”da yüzde 5,01 artış; “Gıda ve Alkolsüz İçecekler”de yüzde 3,26 artış; “Eğitim”de yüzde 2,90 artış; “Lokanta ve Oteller”de yüzde 2,79 artış; “Ulaştırma”da yüzde 2,73 artış; “Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri”nde yüzde 1,53; “Haberleşme”de yüzde 0,76 artış; “Çeşitli Mal ve Hizmetler”de yüzde 0,63 artış; “Sağlık”ta yüzde 0,09 artış, “Alkollü İçecekler ve Tütün”de yüzde 0,03 artış; “Giyim ve Ayakkabı”da yüzde 0,58 azalış.