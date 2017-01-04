FLAŞ HABER

Yoğun Bakımda

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Ocak 2017 Çarşamba 15:30

DPÖ, Aralık Hayat Pahalılığı Rakamları Açıklandı

DPÖ, Aralık Hayat Pahalılığı Rakamları Açıklandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
2016’NIN SON 6 AYININ ENFLASYON ORANI 7.86

 Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ), Aralık ayı hayat pahalılığı oranını 2.64 olarak açıkladı. 2016’nın ikinci altı ayında oluşan enflasyon oranının ise 7.86 olduğu belirtildi.

Aralık ayında Tüketici Fiyatları Endeks’inde yer olan 12 ana grubunun, 11’inde artış, 1 ana grubunda ise azalış olduğunu açıklayan DPÖ, bir önceki yılın Aralık ayına göre enflasyonda yüzde 10.19 artış gerçekleştiğini duyurdu.

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) 2016 yılı Aralık ayı hayat pahalılığı oranları ve enflasyon rakamlarını açıkladı.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 260 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 57 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. En yüksek fiyat artışı yüzde 200 ilse TC Milli Piyango Bileti, yüzde 135.94 ile kabak ve yüzde 117.06 ile patlıcanda oldu. En büyük fiyat düşüşü ise yüzde 51.34 ile Çiçek Lahanası, yüzde 39.24 ile Beyaz Lahana ve yüzde 33.87 ile Brokolide gerçekleşti.

Ana mal gruplarında, bir önceki aya göre, değişim oranı aşağıda belirtilen şekilde gerçekleşti:

“Eğlence ve Kültür”de yüzde 5,30 artış; “Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar”da yüzde 5,01 artış; “Gıda ve Alkolsüz İçecekler”de yüzde 3,26 artış; “Eğitim”de yüzde 2,90 artış; “Lokanta ve Oteller”de yüzde 2,79 artış; “Ulaştırma”da yüzde 2,73 artış; “Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri”nde yüzde 1,53; “Haberleşme”de yüzde 0,76 artış; “Çeşitli Mal ve Hizmetler”de yüzde 0,63 artış; “Sağlık”ta yüzde 0,09 artış, “Alkollü İçecekler ve Tütün”de yüzde 0,03 artış; “Giyim ve Ayakkabı”da yüzde 0,58 azalış.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKINCI: “TARİHİ FIRSAT YİTİRİLMEMELİ, HERKES OLUMLU KATKI YAPMALI” AKINCI: “TARİHİ FIRSAT YİTİRİLMEMELİ, HERKES...
Yoğun Bakımda Yoğun Bakımda
Ölüm Korkusu Yaşadı Ölüm Korkusu Yaşadı
TAKLA ATTI, TARLAYA UÇTU! TAKLA ATTI, TARLAYA UÇTU!
Dikkat! Bu Bölgelerde Elektrik Kesintisi Var Dikkat! Bu Bölgelerde Elektrik Kesintisi Var
DİYABET DERNEĞİ’NDE SOHBET TOPLANTISI DİYABET DERNEĞİ’NDE SOHBET TOPLANTISI
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

AKINCI: “TARİHİ FIRSAT YİTİRİLMEMELİ,...

Haberi Oku