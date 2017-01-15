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15 Ocak 2017 Pazar 11:57

DP’nin Dr. Fazıl Küçük’ün Ölüm Yıldönümü Mesajı

DP'nin Dr. Fazıl Küçük'ün Ölüm Yıldönümü Mesajı
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DP’nin Dr. Fazıl Küçük’ün Ölüm Yıldönümü Mesajı

Demokrat Parti Genel Merkezi, Kıbrıs Türk Halkı’nın Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 33’üncü ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Yayımlanan mesajda şunlar kaydedildi; “Kıbrıs Türk Halkının özgürlük mücadelesi önderi Dr. Fazıl Küçük’ün 33. ölüm yıldönümünü büyük bir yas içinde idrak etmekteyiz. Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs Türk halkının 1878’den beri sürdürdüğü varoluş mücadelesinin önemli bir bölümünde bizlere öncülük etmiş, bayraktarımız olmuştur.

Sömürge yönetimine karşı haklarımızı da savunan Dr. Küçük’ün, 1950’li ve 1960’lı yıllarda Kurucu Cumhurbaşkanımız merhum Rauf Raif Denktaş ve dava arkadaşları ile birlikte verdiği mücadele sonucunda Enosis engellenmiş, Kıbrıs Türklerinin varlığı korunmuştur.

Kıbrıs Türk halkının onurlu mücadelesinde gösterdiği liderlikle halkının takdirini ve sevgisini kazanan Dr. Fazıl Küçük ve özgürlük mücadelesinde şehit düşen kardeşlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun.” 
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