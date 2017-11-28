DP’DE TOSUNOĞLU YERİNE ATAÖV

Denktaş, bir arkadaşlarının kendi özel sebepleriyle adaylıktan çekilmesi üzerine görev değişikliği yaparak Rauf Ataöv’ün aday olacağını duyurdu.Sosyal medya hesabından açıklama yapan ve Ataöv’le birlikte olduğu bir de fotoğraf paylaşan Serdar Denktaş, Ataöv’ün kıdemli bir eğitimci, eğitimdeki sorunlara ve çözüm önerilerine son derece hakim bir isim olduğunu belirtti.“7 Ocak seçimlerine çok güçlü bir ekiple güçlü biçimde hazırız” diyen Serdar Denktaş, milletvekilliğinin bir makam değil bir görev olduğunu ve halka güvendiklerini de kaydetti.Küçük Kaymaklı Spor Kulübü Başkanı da olan DP Lefkoşa 10. sıra adayı Hasan Tosunoğlu dün yaptığı açıklamada, Küçük Kaymaklı sevgisinin ağır bastığını belirterek adaylıktan çekildiğini ancak Serdar Denktaş ve arkadaşları için çalışmaya devam edeceğini belirtmişti.