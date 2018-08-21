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DP’de bayramlaşma bugün gerçekleşti

DP’de bayramlaşma bugün gerçekleşti

21 Ağustos 2018 Salı 12:54
DP’de bayramlaşma bugün gerçekleşti

Demokrat Parti’de (DP), Kurban Bayramı bayramlaşması bugün gerçekleşti. 
DP Lefkoşa İlçe Binası’nda gerçekleşen geleneksel bayramlaşmada, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Milletvekili Koral Çağman, eski Milletvekili Dr. Mustafa Arabacıoğlu, DP Genel Sekreteri Afet Özcafer ve DP Lefkoşa İlçe Başkanı Rauf Denktaş, partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı. 
ÖZCAFER
DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, yaptığı açıklamada, halkın bayramını en içten duygularla kutlayarak, bayramın KKTC’ne, İslam alemine ve bütün insanlığa huzur, mutluluk ve barış getirmesini diledi.
Bayramların dayanışma ve paylaşım ruhuyla kardeşliğin güçlendirildiği mübarek zamanlar olduğunu anımsatan Özcafer, küslerin barıştığı, gönül almanın, çocukların yüzünü güldürmenin bayramları diğer zamanlardan farklı kılan güzellikler olduğunu belirtti.
Gürcafer, “Saygı, sevgi, hoşgörü ve merhametin tüm dünyaya yayıldığı, dargınlıkların son bulduğu huzur dolu bir bayram geçirmenizi diliyorum” diyen Özcafer, bayram tatili süresince vatandaşları özellikle trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.
 

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Son Güncelleme: 21.08.2018 15:57
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