Dp-ug Genel Başkanı Denktaş Öğretmenlerın Öğretmenler Gününü Kutladı

Lefkoşa, 23 Kasım 14 Demokrat Parti Ulusal Güçler Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanı Serdar Denktaş “Kıbrıs’ta Atatürk Devrimlerinin Halkımız tarafından gönüllü olarak benimsenmesinde, Türklük şuurunun canlandırılmasında, Anavatan Türkiye sevgisinin yaşatılmasında halkımızın çağdaş yaşam tarzını benimsemesinde öğretmenlerimiz öncü olmuştur” dedi.

Denktaş Öğretmenler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, öğretmenlerin geçmişteki unutulmaz hizmetleri yanında, bugün de çocuklara gençlere çağın gerçeklerini ve değerlerini öğretmeye devam ettiğini, onları geleceğe hazırladığını kaydetti.

Denktaş, “Onlara bu zorlu uğraşlarında yardımcı olmak devlet yönetenlerinin öncelikli vazifesi olduğu gibi tüm toplum için de kaçınılmaz bir görevdir” ifadesini kullandı.

(ÖZ/ŞEB)