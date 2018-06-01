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Dp Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Eroğlu, Ortopedik Özürlüler Derneği’ni Ziyaret Etti

EROĞLU: “ENGELSİZ LEFKOŞA, EN BÜYÜK PROJELERİMİZDEN BİRİSİDİR”

Dp Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Eroğlu, Ortopedik Özürlüler Derneği’ni Ziyaret Etti

EROĞLU: “ENGELSİZ LEFKOŞA, EN BÜYÜK PROJELERİMİZDEN BİRİSİDİR”

01 Haziran 2018 Cuma 16:56
Dp Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Eroğlu, Ortopedik Özürlüler Derneği’ni Ziyaret Etti

EROĞLU: “ENGELSİZ LEFKOŞA, EN BÜYÜK PROJELERİMİZDEN BİRİSİDİR”

Lefkoşa, 1 Haziran 18 : Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Gencay Eroğlu ve belediye meclisi adayları, KKTC Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret ederek, dernek başkanı Günay Kibrit ile görüştü.
DP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, derneğin yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı ziyarette, karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.
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Eroğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, geçmişte, başta dernek başkanı Günay Kibrit olmak üzere, dernekle bir çok işbirliği gerçekleştiklerini hatırlatarak “bu yola çıkarken en büyük amaçlarımızdan bir tanesi de ‘Engelsiz Lefkoşa’yı hayata geçirmektir. Engelli vatandaşlarımızın sorunları ortadadır ancak ne kadar empati yaparsak yapalım, yine de sizlerin sorunlarını en iyi siz bilirsiniz. Bize de düşen sizlerin hayatını tamamen engelsiz hale getirmektir” ifadelerini kullandı.
Yakın geçmişte, geçirdiği bir kaza sonucu iki ayağının kırıldığını anlatan Eroğlu “2 aya yakın tekerlekli sandalyede kaldım. O zaman arkadaşlarımız beni bir yerlere götürmeye çalıştığında gidemezdik. Tam olarak durumu işte o zaman anladım, insan başına gelmeden anlamıyor” dedi.
“Bu bağlamda, bire bir bu sorunları yaşayan sizlersiniz. Bu derneği ayakta tutmak için nasıl özverili çalıştığını yakından biliyorum. Dolayısıyla, seçildiğimiz takdirde derneğinizle çok yakın çalışacağımıza, sorunlarınız çözümleri için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz” şeklinde konuşan Eroğlu, ‘Engelsiz Lefkoşa’yı gerçekleştirme yönündeki kararlılıklarını vurguladı.
Ziyarette, Demokrat Parti belediye meclis üye adayları da söz alarak kendilerini tanıttı.
(DOĞ/ÖK) FOTOĞRAFLI
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