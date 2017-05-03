Dp Kadın Örgütü, Engelli Çocuklar Yararına Kermes Düzenliyor

Aktoprak, tüm vatandaşları kermese davet ederek engelli çocuklarımıza destek olmalarını istedi.

DP Kadın Örgütü Başkanı Esen Yalın Aktoprak, kermesin tüm ilçelerden gelecek kadın örgütü mensuplarının gönüllü katkıları ile düzenleneceğini söyledi.

DP basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, 7 Mayıs, saat 10.00’da Lefkoşa Terminali açık pazarda yer alacak kermes; ‘Anneler Günü’ münasebetiyle “Annelerden Engelli Çocuklara Destek” adı altında gerçekleşecek.