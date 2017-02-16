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16 Şubat 2017 Perşembe 13:07

Dp Genişletilmiş Parti Meclisi Dün Akşam Toplandı

Demokrat Parti (DP)&nbsp; genişletilmiş Parti Meclisi, ülke gündemini değerlendirmek üzere dün akşam toplandı.

Dp Genişletilmiş Parti Meclisi Dün Akşam Toplandı
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Lefkoşa, 16 Şubat 17 (.): Demokrat Parti (DP)  genişletilmiş Parti Meclisi, ülke gündemini değerlendirmek üzere dün akşam toplandı.

DP’den yapılan açıklamaya göre,  Parti Meclisi toplantısı öncesinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı gerçekleşti.

DP Genel Merkez binasında gerçekleşen toplantıda, DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, Parti Meclisi’ne hükümet icraatları ve ülke gündemiyle ilgili bilgi verdi. Parti Meclisi üyelerinden gelen soruları yanıtladı.

ÖZCAFER

Toplantıda ilk sözü alan  DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, genel sekreterliğe seçildiği günden bu güne, gerçekleştirdiği genişletilmiş ilçe toplantıları, istişare ve değerlendirmeleri hakkında detaylı bilgi verdi.

Güncel konular hakkında gelişmeleri sık sık Parti Meclisi üyeleri ile paylaşmanın çok daha sağlıklı olacağına inanç belirten Özcafer, özellikle muhalefetin hükümete ve partiye yönelik yaptığı “haksız eleştirilere” daha sağlıklı ve gerçekçi yanıt vermenin de elzem olduğunu, bu bilinçle hareket ederek önümüzdeki günlerde partililere yönelik hizmet içi eğitimlerin gerçekleşeceğini söyledi.

 Son günlerde çok sık dile getirilen erken seçim çağrılarına değinen  Özcafer, ülkenin erken seçime değil, istikrara ihtiyacı olduğunu söyledi.
Özcafer, devlet ve  halk için mücadele etmeye  devam edeceklerini belirtti.

DENKTAŞ

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Genel Sekreter Afet Özcafer’in genel başkan adına hareket eden, konuşan, söz alan, sırasında söz veren yetkiye sahip olduğunun bilinmesi gerektiğini ve yokluğunda gerçekleştirdiği istişarelerin oldukça verimli olmasının memnuniyetini yaşadığını belirtti.

Parti tüzüğünde de yer alan  Başkanlık Divanı hakkında konuşan Denktaş, bugün için iki kişiyi tespit ettiğini, gelecek günlerde de diğer isimleri yine Parti Meclisi’ne sunacağını söyledi.

,Hükümet icraatları hakkında da bilgi veren Denktaş,  “Kamu çalışanları hakkında alınan kararlar, maaşlara yansıyan düzenlemeler, mesai saatleri, istihdamlar, devlet madalyaları, doktorların çalışma saat ve maaşlarının düzenlenmesi, hayvancılara sağlanan gelirler ve diğer iyileştirmeler” hakkında teker teker ayrıntılı bilgi aktardı.

(YIL/HÖ)   FOTOĞRAFLI

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