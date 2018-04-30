Dp Genel Başkanı Ve Maliye Bakanı Denktaş Bütün Çalışanların Emek Ve Dayanışma Günü’nü Kutladı

Lefkoşa, 30 Nisan 18 : Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bütün çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı.

Denktaş, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Bilhassa özel sektörde çalışanların çalışma koşullarının istenilen seviyede olmadığının bilinciyle, DP olarak halkımızın beklentilerine yanıt verebilmek, çalışma hayatını iyileştirmek ve insanımızın daha yüksek bir refah düzeyine erişmesine imkân sağlayacak politikaların geliştirilmesi için tüm paydaşlarla çaba gösteriyoruz” dedi.Denktaş, 1 Mayıs’ın yıllardan beri KKTC’de gerçek bir bayram havasında kutlandığını, Kıbrıs Türk halkının gösterdiği bu olgunluğun tüm dünya ülkelerine örnek olması gerektiğini de kaydetti.(ÖZ/HÖ)