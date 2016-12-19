DP X. Olağan Gençlik Örgütü Kurultayı Gerçekleşti…



* DP Gençlik Örgütü Genel Başkanı Mahmut Toray HÜDEVERDİ



Hüdaverdi: “DP Gençlik Örgütünü, ülkenin tüm siyasi platformlarındaki gençlik örgütlerinin en güçlüsü yapacağım”

* Rauf Denktaş: “Hep birlikte, el ele…”

* Aktoprak; “Kıbrıs Türk ve Anadolu Halkı, aynı kökenden gelmiş, aynı dili konuşan, aynı inancı paylaşan, aynı kıbleye dönüp ibadetini yapan, aynı kültürde yaşayan kardeş halklardır”

* Serdar Denktaş, Kıbrıs konusunda ciddi ve kritik bir döneme girildiği bu günlerde gençliğin fikirlerinin önemine işaret etti; “Gelin bu ülkenin pırıl pırıl yurtsever, milliyetçi gençlerinin fikirlerini tüm dünyaya ispat edelim”







Demokrat Parti (DP) X. Gençlik Örgütü Olağan Kurultayı gerçekleşti.





Dün akşam saat 18.30’da DP Genel Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleşen DP X. Gençlik Örgütü Kurultayına; DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Genel Sekreter Mehmet Erol Aktoprak, Kadın Örgütü Genel Başkanı Esen Yalın Aktoprak, ilçe başkanları, parti yetkilileri, Kadın ve Gençlik Örgütleri ve partililer katıldı.

Kongre, Başkanlık Divanının seçilmesiyle başladı. Mehmet Erol Aktoprak divan başkanı oldu.







Başkanlık divanının seçilmesini, saygı duruşu ve istiklal marşı izledi. Ardından konuşmalara geçildi.

Rauf Denktaş: “Hep birlikte, el ele…”







Açılış konuşmasını DP Lefkoşa İlçe Başkanı Rauf Denktaş gerçekleştirdi. Rauf Denktaş, gençlere hitap ederken, gençliğin heyecanlı oluşundan kendilerinin de heyecan duyduğunu belirterek, coşkulu kalabalığı sağlayanlara teşekkür etti.

Gençliğinin önemine işaret eden Rauf Denktaş, demokratlı gençlerin ülkeye hizmet edeceğine olan inancını yineledi ve “hep birlikte, el ele çok daha ileri. KKTC’ni daha güzel yarınlara, halkın refahını da yükselterek barışa, huzura yürüyeceğimize yürekten inanıyorum” dedi.

DP Lefkoşa İlçe Başkanı Rauf Denktaş son olarak, DP gençlik Örgütü Kurultayının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Aktoprak; “Kıbrıs Türk ve Anadolu Halkı, aynı kökenden gelmiş, aynı dili konuşan, aynı inancı paylaşan, aynı kıbleye dönüp ibadetini yapan, aynı kültürde yaşayan kardeş halklardır”

Rauf Denktaş’ın ardından sözü divan başkanı seçilen DP Genel Sekreteri Mehmet Erol Aktoprak aldı.

Gençlere tavsiyelerde bulunarak sözlerine başlayan Aktoprak, DP’nin kuruluş ve var oluş mücadelesi hakkında bilgi verdi; “1992 yılında ülke siyasetinde var olan siyasi tıkanıklığı aşmak, demokrasinin önünü açmak ve Kıbrıs Türk Halkı’na hak ettiği refahı sağlamak için kurulmuş siyasi bir patiyiz” dedi. Aktoprak ayrıca DP’li iktidarlarda ülkeye kazandırılan yenilik ve ilklerden de söz etti.

Uluslararası camianın KKTC’ye ve Kıbrıs Türk Halkı’na uyguladığı haksız ambargolar ve ülkede var olan bazı iç sıkıntılar nedeniyle ülke gençliğinin devletten soğutulmaya çalışıldığına dikkati çeken DP Genel Sekreteri, kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf R. Denktaş’ı da rahmet ve özlemle anarken, onun ve dava arkadaşlarının kan dökerek vatan yaptığı ve Kıbrıs Türk Halkına emanet ettiği KKTC’ye dünden daha fazla sarılmak gerektiğini söyledi.

DP’nin devleti ve halkına sahip çıkan bir siyasi parti olduğunu yinelen Mehmet Erol Aktoprak; “biz kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş’ın yolunu takip ediyoruz. Onun hasta yatağında dile getirdiği; ‘Devletinize sahip çıkın, Anavatan ile barışık olun!’ sözlerini vasiyet biliyoruz. DP olarak kurulduğumuz günden bugüne, Anavatan Türkiye ve Anadolu Halkını kardeş kabul ediyoruz. Biz biliyoruz ki, Kıbrıs Türk ve Anadolu Halkı, aynı kökenden gelmiş, aynı dili konuşan, aynı inancı paylaşan, aynı kıbleye dönüp ibadetini yapan, aynı kültürde yaşayan kardeş halklardır” diye konuştu.

Serdar Denktaş, Kıbrıs konusunda ciddi ve kritik bir döneme girildiği bu günlerde gençliğin fikirlerinin önemine işaret etti; “Gelin bu ülkenin pırıl pırıl yurtsever, milliyetçi gençlerinin fikirlerini tüm dünyaya ispat edelim”

Son olarak DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş gençlere hitap etti.





İçte elbette sıkıntılar olduğuna ancak bu sıkıntıları aşmak adına hükümetin adım adım çalışmalar yaptığına dikkati çeken Serdar Denktaş, içteki sorunlar bir yana Kıbrıs konusunda ciddi ve kritik bir döneme girildiğini ve özellikle gençlerin bu süreci çok daha dikkatli izlemesi gerektiğini belirtti.

Siyasi partilerde görev alan gençleri yalnızca seçim dönemlerinde sokakta afiş asan, mitingleri dolduran olgular olmamasını, doğurgan fikirlerini ülke yönetimi içinde harcamalarının çok daha verimli olacağına inanç belirten DP Genel Başkanı, özellikle müzakere sürecinde gelinen aşamada genç fikirlerin ortaya çıkmasının gerektiğini söyledi.

Kıbrıs konusunda ortaya henüz yazılı bir metin çıkmadığını ancak DP’li gençlerin hazır olması gerektiğini, bir metnin çıkması ile birlikte gençleri köylerde, kahvelerde, dost sohbetlerinde, televizyon, radyo, sosyal medya ve köşe yazılarında görmek istediğinin altını çizerek; “bu ülkenin pırıl pırıl yurtsever, milliyetçi gençlerinin fikirlerini tüm dünyaya ispat edelim. Bizim örümcek tutmuş kafalarımızın doğuramayacağı yepyeni fikirlerinize sahip çıkar ve paylaşırsanız, bizlerde bu genç fikirlere sarılır hep birlikte ileriye doğru yürürüz” diye konuştu.

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş son olarak gençlere hoşgörülü olmanın birlikteliği devam ettirmede en önemli etken olduğunu söyledi. “Birbirinizi sevin, farklılıklarımızı hoşgörü ile kabullenin. DP’nin gücünü, düşüncesini, hedef ve vizyonunu bir kez daha sergileyin ki yolumuza büyüyerek devam edelim” dedi.

Konuşmaları, Faaliyet ve Kesin Hesap Raporlarının okunup ve oylanması izledi. Ardından seçimlere geçildi.

DP Gençlik Örgütü Genel Başkanı Mahmut Toray HÜDEVERDİ

DP X. Gençlik Örgütü Genel Başkanlığına tek aday olan Mahmut Toray Hüdaverdi oy birliği ile seçildi.





Hüdaverdi: “DP Gençlik Örgütünü, ülkenin tüm siyasi platformlarındaki gençlik örgütlerinin en güçlüsü yapacağım”

DP Gençlik Örgütü Genel Başkanlığına oy birliği ile seçilen Mahmut Toray Hüdaverdi ise kürsüdeki konuşmasında, kendisini bu göreve layık eden partililere teşekkür etti.

Bundan önce DP Lefkoşa İlçe Genç Örgütü Başkanlığına seçildiğini hatırlatan Hüdaverdi, o gün verdiği sözü hatırlattı, ardından bugün çok daha büyük bir söz vereceğini söyledi ve “DP Gençlik Örgütünü, ülkenin tüm siyasi platformlarındaki gençlik örgütlerinin en güçlüsü yapacağım” dedi.

Bu konuda kürsüde gençlerin desteğini de talep eden Hüdaverdi; “Gardaşlar birliktemiyiz?” diye sordu, gençler ayağa kalkarak hep bir ağızdan, “birlikteyiz” diyerek alkış tuttu. Hüdaverdi; “birlikte çok daha güzeliz” dedi.

Gençliğin sorunlarını da genç bir başkan olarak çok iyi bildiğini belirten, DP Gençlik Örgütü Genel Başkanı Mahmut Toray Hüdaverdi, şimdi artık ülke gençliğinin sorunlarına eğilme zamanı olduğunu söyledi.

DP X. Gençlik Örgütü Merkez Yönetim Kuruluna oy birliği ile seçilen isimler ise şöyle: “Muhammet Shanebleh, Hakan Borataş, Cemal Düzdaban, Mitatcan İçemen, Cem Özuysal, Serkan Gökkaya, Derviş Şekerci.”

Seçimlerin ardından DP X. Gençlik Örgütü Kurultayı dilek ve temenniler sonrası sona erdi.



