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DP-Ulusal Güçler Kadın Örgütü Muhtaç Çocuklar Yararına Kermes Düzenledi

Demokrat Parti-Ulusal Güçler Kadın Örgütü, bugün, Lefkoşa Terminal’inde kurulan Belediye Pazarı’nda “muhtaç çocuklar” yararına kermes düzenledi.

DP-Ulusal Güçler Kadın Örgütü Muhtaç Çocuklar Yararına Kermes Düzenledi

Demokrat Parti-Ulusal Güçler Kadın Örgütü, bugün, Lefkoşa Terminal’inde kurulan Belediye Pazarı’nda “muhtaç çocuklar” yararına kermes düzenledi.

07 Aralık 2014 Pazar 14:59
DP-Ulusal Güçler Kadın Örgütü Muhtaç Çocuklar Yararına Kermes Düzenledi
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KERMESE CUMHURBAŞKANI’NIN EŞİ MERAL EROĞLU DA KATILDI

Demokrat Parti-Ulusal Güçler Kadın Örgütü, bugün, Lefkoşa Terminal’inde kurulan Belediye Pazarı’nda “muhtaç çocuklar” yararına kermes düzenledi.

DP-Ulusal Güçler’den verilen bilgiye göre, DP Ulusal Güçler Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ve eşi Müge Denktaş, DP-Ulusal Güçler Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Erol Aktoprak, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Rauf Ataöv, Yüksek Öğretim Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler ve Başbakan Yardımcılığı Özel Kalem Müdürü Çelebi Ilık’ın da katıldığı kermeste giyecek, yiyecek ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

KERMESE CUMHURBAŞKANI’NIN EŞİ MERAL EROĞLU’DA KATILDI

DP-Ulusal Güçler Kadın Örgütü’nün düzenlediği kermese Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu da katılarak destek belirtti.
DP-Ulusal Güçler Kadın Örgütü, sabah saat 09.00’da kurdukları kermesten elde edilen geliri muhtaç çocuklar yararına kullanacak.

DENKTAŞ

DP-Ulusal Güçler Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş kermesin açılışında yaptığı konuşmada, emeği geçen parti kadınlarına teşekkür ederek, böyle anlamlı etkinliklerin her zaman destekçisi olduklarını ifade etti.

MERAL EROĞLU

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu da konuşmasında, ihtiyaçlı ve muhtaç çocuklara destek olmak amacıyla düzenlenen bu etkinliğin gerçekten çok önemli söyleyerek, “Kermesten elde edilecek gelirlerle ihtiyaç sahibi çocuklarımızın yüzü gülecek” dedi.

Yardımlaşmanın ve dayanışmanın ortaya çıktığı kermeslere herkesin elinden geldiğince destek vererek bunun manevi huzurunu yaşadığını dile getiren Eroğlu, kermesi organize eden DP-Ulusal Güçler Kadın Örgütü’nü tebrik etti.

MÜGE DENKTAŞ

DP Ulusal Güçler Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ın eşi Müge Denktaş da, elde edilecek gelirin muhtaç çocuklara yönelik kullanılması açısından düzenlemiş oldukları kermesin büyük anlam taşıdığını ifade ederek; “Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bu kermesin ihtiyaçlı çocuklarımızın giderlerine katkıda bulunmasının mutluluğunu birlikte yaşıyoruz” dedi.

AKTOPRAK

DP-Ulusal Güçler Kadın Örgütü Genel Başkanı Esen Yalın Aktoprak da, kermese vatandaşların gösterdiği ilginin kendilerini memnun ettiğini belirtti.

Aktoprak; “Bir yandan muhtaç çocuklar için gelir elde ederken, diğer yandan ekonomik yönden ihtiyaç sahibi ailelerin temel ihtiyaçlarını bir nebze de olsa karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu konuda bize yardımda bulunan tüm halkımıza da teşekkür ediyoruz” dedi.

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