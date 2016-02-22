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Dp Ulusal Güçler Denya Olayını Değerlendirdi

Demokrat Parti Ulusal Güçler (DP-Ulusal Güçler) Genel Sekreteri Hasan Taçoy, Denya Cami’sinin kundaklanmasının Rum liderliğinin gençleri ve çocukları Türk düşmanlığı ile yetiştirmesinden kaynaklandığını ileri sürdü.

Dp Ulusal Güçler Denya Olayını Değerlendirdi

Demokrat Parti Ulusal Güçler (DP-Ulusal Güçler) Genel Sekreteri Hasan Taçoy, Denya Cami’sinin kundaklanmasının Rum liderliğinin gençleri ve çocukları Türk düşmanlığı ile yetiştirmesinden kaynaklandığını ileri sürdü.

22 Şubat 2016 Pazartesi 10:35
Dp Ulusal Güçler Denya Olayını Değerlendirdi
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GENEL SEKRETER TAÇOY: “SALDIRILARIN BAŞLICA SORUMLUSU HALA RUM ÇOCUKLARINI, GENÇLERİNİ TÜRK DÜŞMANLIĞI İLE YETİŞTİREN, KIBRIS KONUSUNUN VAR OLAN GERÇEKLER ESAS ALINARAK ÇÖZÜMLENMESİNİ ENGELLEYEN GEÇMİŞ VE BUGÜNKÜ RUM LİDERLİĞİDİR”

“KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI, KIBRIS TÜRK HALKINA GERÇEK RUM NİYETLERİNİ ANLATMALI, YENİ BİR ÇIKIŞ YOLU İÇİN TOPLUMSAL SEFERBERLİK BAŞLATILMASININ ÖNCÜLÜĞÜNÜ YAPMALIDIR”

 Demokrat Parti Ulusal Güçler (DP-Ulusal Güçler) Genel Sekreteri Hasan Taçoy, Denya Cami’sinin kundaklanmasının Rum liderliğinin gençleri ve çocukları Türk düşmanlığı ile yetiştirmesinden kaynaklandığını ileri sürdü.

Geçmişte kundaklanan Güney Kıbrıs’taki Denya Camisi’nin restore edildikten sonra yeniden kundaklanmasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada Hasan Taçoy, olayın “küçümsenecek” bir olay olmadığını ve  “Güney Kıbrıs’ta bir kesimde var olan  ancak şu anda sinmiş görünen Türk düşmanlığının hangi boyutlara varabileceğinin yeni bir örneği” olduğunu savundu.

RUM LİDERLİĞİ YÜZÜNDEN YAPILIYOR

Saldırının kimler yüzünden yapıldığının açık olduğunu belirten Taçoy, “Bu ve bundan önce Türklere, Türk eserlerine yapılan saldırıların başlıca sorumlusu hala Rum çocuklarını, gençlerini Türk düşmanlığı ile yetiştiren, Kıbrıs konusunun var olan gerçekler esas alınarak çözümlenmesini engelleyen geçmiş ve bugünkü Rum liderliğidir” dedi.

TAVİZ VERİLMEMELİ

Denya olayı  ve önceki saldırılara işaret ederek Hasan Taçoy, olayların Türk tarafının, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devam etmesi, iki kesimlilik, Kıbrıs Türk Kurucu Devleti’nin mülkiyet ve nüfus yapısına özel bir önem verilmesi, varılacak anlaşmanın Avrupa Birliği’nin birincil hukuku olması yönünde “en küçük bir taviz” vermemesi gerektiğini “gözler önüne serdiğini” belirtti.

“MÜMKÜN OLDUĞUNCA AZ TEMAS EDİLEN BİR MODELE YÖNELMEK”

Olası bir antlaşmada ilk gözetilmesi gerekenin olası provokasyon ve saldırılar için önceden önlem alınması olduğunu kaydeden Taçoy, “En doğru çözüm var olan gerçekleri esas almak, bu bağlamda iki kurucu devleti ve halkı bir anda pek çok bağlantıya sokup, çatışma ve provokasyon olasılıklarını yükseltmek yerine mümkün olduğunca az temas edilen bir modele yönelmektir” dedi.

NEFRET VE KİN TOHUMLARI EKEN EĞİTİMDEN VAZGEÇMELİDİR

Rum Yönetimi’ne olayın faillerinin bir an önce yakalama ve adalete teslim edilmesi için çağrıda bulunan Taçoy, “Rum Yönetimi tarafından yapılması gereken, ambargocu, Kıbrıs Türkü’ne izolasyon uygulayan politikalardan ve Türk düşmanlığı ile bezenmiş çağdışı ırkçı, nefret ve kin tohumları eken eğitimden vazgeçmektir” dedi.

“(AKINCI) YENİ BİR ÇIKIŞ YOLU İÇİN TOPLUMSAL SEFERBERLİK BAŞLATILMASININ ÖNCÜLÜĞÜNÜ YAPMALIDIR”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve ekibini “pembe tablolar” çizmek ve “reklama yönelik işler” yapmakla eleştiren Taçoy, “KKTC Cumhurbaşkanlığı, Kıbrıs Türk halkına gerçek Rum niyetlerini anlatmalı, yeni bir çıkış yolu için toplumsal seferberlik başlatılmasının öncülüğünü yapmalıdır. Bu yapılmadan Rum tarafının bizimle var olan gerçekler temelinde bir anlaşmaya yanaşacağını düşünmek ve beklemek topluma zaman kaybettirmektir” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Hasan Taçoy
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