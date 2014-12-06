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DP-UG’den İstifa Eden 3 Milletvekili Ahmet Kaşif, Ergün Serdaroğlu Ve Hamit Bakırcı UBP’ye Katıldı

Demokrat Parti Ulusal Güçler’den (DP-UG) istifa eden 3 milletvekili, Ahmet Kaşif, Ergün Serdaroğlu ve Hamit Bakırcı, Ulusal Birlik Partisi’ne (UBP) katıldı.

DP-UG’den İstifa Eden 3 Milletvekili Ahmet Kaşif, Ergün Serdaroğlu Ve Hamit Bakırcı UBP’ye Katıldı

Demokrat Parti Ulusal Güçler’den (DP-UG) istifa eden 3 milletvekili, Ahmet Kaşif, Ergün Serdaroğlu ve Hamit Bakırcı, Ulusal Birlik Partisi’ne (UBP) katıldı.

06 Aralık 2014 Cumartesi 15:15
DP-UG’den İstifa Eden 3 Milletvekili Ahmet Kaşif, Ergün Serdaroğlu Ve Hamit Bakırcı UBP’ye Katıldı
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MİLLETVEKİLLERİNİN PARTİYE KATILIMI UBP GENEL YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDA OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

ÖZGÜRGÜN: “OY ÇOKLUĞU OLSA DA KARAR ARTIK PARTİ KARARIDIR”

 Demokrat Parti Ulusal Güçler’den (DP-UG) istifa eden 3 milletvekili, Ahmet Kaşif, Ergün Serdaroğlu ve Hamit Bakırcı, Ulusal Birlik Partisi’ne (UBP) katıldı.

DP-UG’li milletevkillerinin partiye katılımlarını görüşmek için UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün başkanlığında toplanan UBP Genel Yönetim Kurulu, milletvekillerinin partiye katılımlarını oy çokluğu ile kabul etti.Toplantıda zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Katılımlar Meclis Genel Kurulu’nun bilgisine getirilecek.

ÖZGÜRGÜN

UBP Genel Başkanı Özgürgün kararın ardından basına yaptığı açıklamada, UBP Meclis Grubu’nun geçen Perşembe günü 3 milletvekilinin partiye katılmak amacıyla yaptıkları başvuruyu görüştüğünü ve partiye katılımları yönünde tavsiye kararı ürettiğini anımsatarak, bu kararın bugün Genel Yönetim Kurulu’na sunulduğunu belirtti.

Toplantıda, Genel Yönetim Kurulu’nun oy çokluğu ile 3 bağımsız milletvekilinin UBP’ye  katılımı yönünde karar ürettiğini ifade eden Özgürgün, genel başkanı olarak görevinin tüzüğe uygun biçimde karar alma, birlik ve beraberlik yanında alınan kararlara uyulmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Toplantı sırasında çıkan tartışmaların ve karar sonrası karara karşı çıkanların partiden istifa edecekleri yönünde yaptıkları söylemlerin sorulması üzerine ise Özgürgün, her partide olduğu gibi UBP’de de birtakım tartışmaların yaşandığını ve tüm kararların yaşanan tartışmalardan sonra alındığını söyledi.

Özgürgün “Parti olmak oy çokluğu ile alınan bir karar olsa da bu kararı tüm partinin kararı olarak kabul etmektir” dedi.

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