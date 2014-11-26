DP-UG İskele İlçesi, Genişletilmiş İlçe Yönetim Kurulu Toplantısı Düzenledi

Demokrat Parti Ulusal Güçler (DP-UG) İskele ilçesi, dün akşam Genişletilmiş İlçe Yönetim Kurulu Toplantısı düzenleyerek, gündeme dair konular ve ilçede yapılan çalışmaları değerlendirdi.

DP-UG’den yapılan yazılı açıklamaya göre, DP UG İskele İlçe Başkanı ve İskele Milletvekili Hüseyin Avkıran Alanlı, genişletilmiş toplantıların her kademede yapılan en geniş katılımlı toplantılar olduğunu belirtti. Alanlı bir araya gelmenin büyümeyi kaçınılmaz kıldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından, partililerin sorularına cevap verildi.