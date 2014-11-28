“SİYASİ PARTİLERİN İÇ İŞLERİNE MÜDAHALE ETMEYECEK KİŞİLERİ DESTEKLEYECEĞİZ”

Demokrat Parti Ulusal Güçler’in (DP-UG) eski yöneticilerinden bazıları Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik açıklama yaparak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Anayasa’nın çizdiği sınırlar içerisinde hareket etmeyi kabul edecek, siyasi partilerin iç işlerine müdahale etmeyecek kişileri destekleyeceklerini açıkladı.

DP-UG eski Genel Sekreteri Bengü Şonya, DP Lefkoşa ilçe eski başkanı Kemal Öztürk, DP Girne ilçe eski başkanı Mustafa Özdeğirmenci, DP İskele ilçe eski başkanı Ahmet Cennetoğlu Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halkın yanlış varsayımlarla ve dezenformasyonla yönlendirilmeye çalışılacağı iddiasına bulunulurken, “Örneğin sağın veya solun adayı yakıştırmasının yaşanan süreçler içerisinde hiç bir anlamının olmadığı, Cumhurbaşkanı kim olursa olsun önüne gelecek metni aynen imzalayacağı bir gerçektir” ifadesi kullanıldı.

Açıklama şöyle devam etti:

“Bunun yanında biz gerçek DP ruhu taşıyan eski partililer ve sempatizanları olarak oy vereceğimiz kişide arayacağımız evrensel nitelikleri ortaya koymak istiyoruz. Bizler Anayasamızın çizdiği sınırlar içerisinde hareket etmeyi kabul edecek olan, müeyyidesi olmadığı için anayasal sınırlar dışına çıkıp özellikle siyasi partilerin iç işlerine müdahale etmeyecek kişileri destekleyeceğimizi şimdiden beyan ederiz. Cumhurbaşkanlığına aday olan veya olacak olan arkadaşlarımızın bu yönde aleni beyanları önemlidir.”

DP-UG eski Genel Sekreter ve eski İlçe Başkanlarının ortak açıklamasında, “Bizler hepimizin şikayet ettiği bu çürümüş düzenin değişmesi için önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini bir fırsat olarak gördüğümüzü de belirtmek isteriz” ifadesine yer verildi.