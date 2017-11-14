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14 Kasım 2017 Salı 09:24

DP SÜRPRİZ ADAYLARI BELLİ OLUYOR

DP SÜRPRİZ ADAYLARI BELLİ OLUYOR
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DP SÜRPRİZ ADAYLARI BELLİ OLUYOR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

7 Ocak 2018 seçimlerine sürpriz adaylar ile katılacağını açıklayan Demokrat Partinin sürükleyici sürpriz adayları belli oldu gibi .
Kıbrıs Manşet'in Demokrat Parti içerisindeki güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre Girne bölgesinde çok güçlü adaylarla seçime girmeye hazırlanan partide 4 sürpriz aday hazırlığı var.
Demokrat Parti Girne listesinin ilk 2 sırasında eski kamu hizmeti komisyonu başkanı Ahmet Çağman'ın oğlu ülkemizin başarılı cerrahlarından Dr. Koral Çağman ile GAÜ Çetinkaya spor kulübü başkanı ve Girne Amerikan Üniversitesi CEO'su eski Çevre Bakanı Asım Vehbi'nin olacağı konuşuluyor .
Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş'ın teklifinin büyük ölçüde kabul edildiği iddia ediliyor.
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