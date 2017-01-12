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12 Ocak 2017 Perşembe 16:10

DP: “Senin ve Dava Arkadaşların Ruhu Şad Olsun Ki, Al-Beyaz Bayraklar Bu Gönderden Hiç İnmeyecek”

DP: 'Senin ve Dava Arkadaşların Ruhu Şad Olsun Ki, Al-Beyaz Bayraklar Bu Gönderden Hiç İnmeyecek”
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DP, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı:

“Senin ve Dava Arkadaşların ruhu şad olsun ki, Al-Beyaz Bayraklar bu gönderden hiç inmeyecek”

Demokrat Parti Genel Merkezi, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 5’inci ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Mesajda; “Son nefesinde dahi, ‘söyleyin onlara, burası bağımsız bir Cumhuriyet’tir’ diyen Senin ve dava arkadaşların ruhu şad olsun ki, al-beyaz bayraklar bu gönderden hiç inmeyecek” ifadelerine yer verildi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’a hitaben yayımlanan mesaj şöyle devam etti:

“Kıbrıs davasının yılmaz savunucusu, kahramanı, KKTC’nin kurucu lideri, Devlet Adamı seni çok arıyoruz. Senin ilkelerinle hareket ediyor, senin ve dava arkadaşlarının gösterdiği yolda ilerliyor, can verilerek, ‘Vatan’ yapılan ve bizlere emanet edilen devletimize sahip çıkıyoruz.

Bugün, dünden daha fazla fikirlerine, görüşlerine, izleyeceğin yola ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Uluslararası camianın gözü önünde cereyan eden müzakere sürecinde yeni bir sona girilirken Cenevre’de önemli gelişmeler yaşanıyor. Belki bir referandum halkımıza sunularak iradesini yansıtması beklenecek.

Bizler, siyasi eşitliğe ve egemenliğe dayalı, Türkiye’nin garantörlüğünde yaşayabilir bir çözüm için mücadelemizi sürdürecek, Kıbrıs Türk Halkı’nın bu adanın iki sahibinden biri olduğunu, egemen, özgür ve eşit haklara sahip olduğunu bir kez daha haykıracağız.

Son nefesinde dahi, ‘söyleyin onlara, burası bağımsız bir Cumhuriyet’tir’ diyen Senin ve dava arkadaşların ruhu şad olsun ki, al-beyaz bayraklar bu gönderden hiç inmeyecek.

Vefatının ardından geçen 5. yılında yokluğunun derin üzüntüsünü hissederek yaşıyor. Seni daima saygı, minnet ve şükranla anıyor ve Türk milletine bir kez daha başsağlığı diliyoruz.”


 
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