DP PARTİ MECLİSİ SÜRECİ DEĞERLENDİRDİ... HÜKÜMET GÖRÜŞMELERİNİ YÜRÜTME KONUSUNDA SERDAR DENKTAŞ YETKİLENDİRİLDİ

BAŞKA PARTİ ADAYLARINA DESTEK VERDİĞİ TESPİT EDİLEN 5 İSİM DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ

Demokrat Parti (DP) Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi, seçim sonuçları ve süreci tartışarak, hükümet görüşmelerini yürütme konusunda Genel Başkan Serdar Denktaş’a tam yetki verdi.

DP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi, seçimlerde başka bir siyasi parti adayına destek verdiği tespit edilen Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı, PM üyesi Hüda Hüdaverdi, Gençlik Örgütü Başkanı Mahmut Hüdaverdi, Lefkoşa Gençlik Örgütü Başkanı Muhammed Shanableh, Gönyeli Gençlik Örgütü Başkanı Mehmet Ali Hüdaverdi’yi parti tüzüğünün 93. Maddesi uyarınca disiplin kuruluna sevk etti.

DP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi, dün akşam seçimi değerlendirmek ve olası bir hükümet oluşumunu görüşmek amacıyla toplandı.

DP’den verilen bilgiye göre, DP Genel Merkezi’nde saat 19.00’da başlayan toplantıda, hükümet kurma çalışmalarını yürütmek için DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’a oybirliği ile yetki verildi.

“TÜM RAPORLARIN SORUŞTURULMASI…”

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş da, basına yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Hükümet görüşmeleri konusu Parti Meclisi’nde enine boyuna tartışılmış ve Genel Başkan olarak bana tam yetki verilmiştir. Bu görüşmeleri yürütürken önemli addedilen prensiplerden kopmaksızın bir müzakere dönemi geçirilmesi gereği üstünde durulmuştur.

DP ile ilgili olsun olmasın tüm raporların soruşturulması, Başkanlık Sisteminin tartışmaya açılması, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın yeniden ele alınması, Kamu Reform Yasası gibi hususların hayata geçirilmesi ve siyaset ile halkımızı yeniden barıştıracak bir icraat dönemi yaşatılması gereği öne çıkmıştır. Parti Meclisi’nin bu önerileri doğrultusunda partilerle gerekli görüşmeleri yürüterek sonucu tekrar Parti Meclisi’nde değerlendireceğiz.”

Yaklaşık 5 saat süren toplantıya Parti Meclisi üyeleri ile birlikte DP milletvekili adayları da katıldı.