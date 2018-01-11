Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113157
ALTIN
161.202
DOLAR
3.8023
STERLİN
5.1254
EURO
4.5409
Mahkeme Mülahim Davrandı
Mahkeme Mülahim Davrandı
"ÖLECEKSEM TÜRK TARAFINDA ÖLEYİM!"
"Öleceksem Türk Tarafında Öleyim!"
DP'den 5 Kişi İçin İhraç Kararı
DP'den 5 Kişi İçin İhraç...
Uyuşturucu ve Terazi İle Yakalandı
Uyuşturucu ve Terazi İle Yakalandı
banner256

DP PARTİ MECLİSİ SÜRECİ DEĞERLENDİRDİ... HÜKÜMET GÖRÜŞMELERİNİ YÜRÜTME KONUSUNDA SERDAR DENKTAŞ YETKİLENDİRİLDİ

DP PARTİ MECLİSİ SÜRECİ DEĞERLENDİRDİ... HÜKÜMET GÖRÜŞMELERİNİ YÜRÜTME KONUSUNDA SERDAR DENKTAŞ YETKİLENDİRİLDİ

11 Ocak 2018 Perşembe 10:03
DP PARTİ MECLİSİ SÜRECİ DEĞERLENDİRDİ... HÜKÜMET GÖRÜŞMELERİNİ YÜRÜTME KONUSUNDA SERDAR DENKTAŞ YETKİLENDİRİLDİ
banner238

DP PARTİ MECLİSİ SÜRECİ DEĞERLENDİRDİ... HÜKÜMET GÖRÜŞMELERİNİ YÜRÜTME KONUSUNDA SERDAR DENKTAŞ YETKİLENDİRİLDİ

BAŞKA PARTİ ADAYLARINA DESTEK VERDİĞİ TESPİT EDİLEN 5 İSİM DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ

 Demokrat Parti (DP) Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi, seçim sonuçları ve süreci tartışarak, hükümet görüşmelerini yürütme konusunda Genel Başkan Serdar Denktaş’a tam yetki verdi. 
DP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi, seçimlerde başka bir siyasi parti adayına destek verdiği tespit edilen Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı, PM üyesi Hüda Hüdaverdi, Gençlik Örgütü Başkanı Mahmut Hüdaverdi, Lefkoşa Gençlik Örgütü Başkanı Muhammed Shanableh, Gönyeli Gençlik Örgütü Başkanı Mehmet Ali Hüdaverdi’yi parti tüzüğünün 93. Maddesi uyarınca disiplin kuruluna sevk etti. 
DP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi, dün akşam seçimi değerlendirmek ve olası bir hükümet oluşumunu görüşmek amacıyla toplandı.
DP’den verilen bilgiye göre, DP Genel Merkezi’nde saat 19.00’da başlayan toplantıda, hükümet kurma çalışmalarını yürütmek için DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’a oybirliği ile yetki verildi. 
“TÜM RAPORLARIN SORUŞTURULMASI…”
DP Genel Başkanı Serdar Denktaş da, basına yaptığı açıklamada şöyle dedi: 
“Hükümet görüşmeleri konusu Parti Meclisi’nde enine boyuna tartışılmış ve Genel Başkan olarak bana tam yetki verilmiştir. Bu görüşmeleri yürütürken önemli addedilen prensiplerden kopmaksızın bir müzakere dönemi geçirilmesi gereği üstünde durulmuştur. 
DP ile ilgili olsun olmasın tüm raporların soruşturulması, Başkanlık Sisteminin tartışmaya açılması, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın yeniden ele alınması, Kamu Reform Yasası gibi hususların hayata geçirilmesi ve siyaset ile halkımızı yeniden barıştıracak bir icraat dönemi yaşatılması gereği öne çıkmıştır. Parti Meclisi’nin bu önerileri doğrultusunda partilerle gerekli görüşmeleri yürüterek sonucu tekrar Parti Meclisi’nde değerlendireceğiz.” 
Yaklaşık 5 saat süren toplantıya Parti Meclisi üyeleri ile birlikte DP milletvekili adayları da katıldı.

Son Güncelleme: 11.01.2018 11:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay: Vekiller, Bakanlar ve Başbakanlar düşünsün…
Özersay: Vekiller, Bakanlar ve Başbakanlar düşünsün…
"ÖLECEKSEM TÜRK TARAFINDA ÖLEYİM!"
"ÖLECEKSEM TÜRK TARAFINDA ÖLEYİM!"
EYLEM HAKKI SEMİNERLERİ”NİN BİRİNCİSİ MAĞUSA’DA GERÇEKLEŞTİ
EYLEM HAKKI SEMİNERLERİ”NİN BİRİNCİSİ MAĞUSA’DA GERÇEKLEŞTİ

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim