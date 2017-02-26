DP, Parti İçi Eğitim Seminerlerinin İlki Yapıldı

DENKTAŞ: “HEDEF, PARTİ POLİTİKALARININ TARTIŞILMASINI SAĞLAMAK”

Demokrat Parti (DP), “daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük, daha fazla insan hakları, fırsat eşitliği ve toplumsal refahın adil paylaşımı” hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdiği hizmet içi eğitim seminerleri ile partilileri bir araya getiriyor.

DP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk eğitim semineri geçtiğimiz akşam Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bakan ve milletvekillerinin de katılımıyla gerçekleştirildi.

DENKTAŞ: “HEDEF, PARTİ POLİTİKALARININ TARTIŞILMASINI SAĞLAMAK”

Toplantının başında söz alan DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, parti içi eğitimde hedefin ne olduğunu açıkladı.

Hedeflerinin DP’nin tüm üyelerinin her platformda tek ses olabilmesini, parti politikalarının tüm üyelerce tartışılmasını ve özümsenmesini sağlamak olduğunu belirten Denktaş, “En önemlisi de dil birliğini yakalayabilmek, parti genel başkanından tutun, en küçük birim üyeleri de söylemlerinde aynı doğrultuda olabilmeli ki, hedeflerimize daha emin adımlarla yürüyebilelim” ifadelerini kullandı.

“DP vizyonunun halk tarafından genelde büyük oranda benimsendiği” belirten Denktaş, KKTC seçmeninin kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın Kıbrıs konusundaki görüşlerinin doğrululuğuna da büyük oranda katıldığını kaydetti.

Yaptıkları kamuoyu yoklamalarında partinin durumunun gayet iyi olduğunu, özellikle Kıbrıs konusunda ortaya koydukları düşüncelerin geniş halk kitleleri tarafından paylaşıldığını tespit ettiklerini vurgulayan Serdar Denktaş, DP üyelerinin artık her alanda daha fazla çalışmalarının gerektiğinin altını çizdi.

DP’nin kurulduğu günden bu yana KKTC’de özgürlüklerin önünü açan parti olduğunu vurgulayan Denktaş, Temmuz 2015’de tartışmaya açtıkları, ‘Yeni Vizyon’ çalışmasında belirlenen, “Daha Fazla Demokrasi, Daha Fazla Özgürlük, Daha Fazla İnsan Hakları” şiarlarının son kurultayla da somut olarak parti tarafından benimsendiğini belirtti.

Denktaş, şimdi artık bu şiarlar doğrultusunda toplumsal refahın daha adil bir şekilde paylaşılmasını sağlamak için yoğunlaşmak gerektiğini kaydetti.

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, son olarak tüm katılımcılara teşekkür ederken, eğitimlerin kesintisiz sürmesi için katılımların sürekliğinin önemine vurgu yaptı.

ÖZCAFER: “EĞİTİM TOPLANTILARI RUTİN OLARAK DEVAM EDECEK”



DP Genel Sekreteri Afet Özcafer ise, eğitim toplantılarının rutin olarak devam edeceğini, eğitimlerin; ‘iç ve dış siyaset, parti vizyonu ve soru cevap’ şeklinde gerçekleşeceğini söyleyerek, katılım çağrısı yaptı.

Özcafer, eğitimlerin zaman zaman ilçelere de kayabileceğini, bazen ise gruplar şeklinde gerçekleşebileceğini belirtti.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, halka hak ettiği hizmeti sağlayabilmek için, her geçen gün çıtayı yükseltmek gerektiğini, bunu da ancak her konuda donanımlı, yeniliklere açık, kendini geliştiren insanların sağlayabileceğini, bu doğrultuda büyüyen bir Demokrat Parti’nin halkın huzuruna çok daha güçlü çıkabileceğini kaydetti.

Özcafer, “Bizim yapmamız gereken, kendi görev alanlarımızla ilgili en yeni bilgi ve birikime sahip olmaktır” dedi.



