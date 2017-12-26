DP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÖNYELİ’Yİ ZİYARET ETTİ

Demokrat Parti (DP) milletvekili adayları Gönyeli Pazarı ve Gönyeli İlkokulu’nu ziyaret etti.

DP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu’nun da hazır bulunduğu ziyarette adaylar Gönyeli İlkokulu yönetimi ve öğretmenleri ile kısa bir sohbet gerçekleştirip DP’nin seçim sonrası planlarını anlattılar.

Sonrasında Gönyeli pazarını ziyaret edip pazar esnafının sıkıntılarını dinleyen adaylar, seçim sonrası hükümet döneminde atacakları adımları anlattı.