Kıbrıs Türkünü aşalağıyıcı, bölücü , kışkırtıcı ve Uluslararası camiada halen sürdürülmekte olan dava sürecini haksız bir şekilde itham eden KTÖS 2017 ajandaları , Kıbrıs Türkünü bölücü ve aşağılayıcı bir unsur olarak kullanılmaktadır.

DP Lefkoşa İlçe Başkanı Rauf DENKTAŞ ’ın Basın Açıklaması

“Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası tarafından basılan 2017 Ajanda’sının içeriğinde bulunan gerçek dışı ve asılsız olan iddiaların paylaşımını ve yayınlanmasını şiddetle kınıyoruz.”

“KTÖS yönetimi büyük bir gaflet ve yanılgı içinde gençlerimize ve çocuklarımıza ne gibi yanıltıcı bilgiler vererek zehirliyorlar.”

“KTÖS bir eğitim sendikasıdır ve temel görevi eğitim ile ilgili konularda sendikal görevlerini yerine getirmektir.KTÖS amacını aşmıştır”

-“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti , Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik yapılan asılsız ithamları şiddetle kınıyoruz.”

Kıbrıs Türkünü aşalağıyıcı, bölücü , kışkırtıcı ve Uluslararası camiada halen sürdürülmekte olan dava sürecini haksız bir şekilde itham eden KTÖS 2017 ajandaları , Kıbrıs Türkünü bölücü ve aşağılayıcı bir unsur olarak kullanılmaktadır. Kıbrıs Türkü'nün kendi vatanında vermek zorunda kaldığı varoluş ve yeniden özgürlük ve egemenliğini elde etme mücadelesi çok çetin evrelerden geçerek bu günlere ulaşmıştır.

O zor günlerin inanç ve bilinçi sayesindedir ki; bölücü faaliyetlerin yoğunluk kazandığı dönemlerde insanımız, örgütlü ve etkin mücadelenin artık kaçınılmaz hale geldiği bir noktada kendi bağrından çıkan soylu Türk Mukavemet Teşkilatını kurmuştur. Yıllarca verilen mücadelenin ve nice mukavemetçinin ve mücahidin temiz kanlarıyla ödenen bedelin bir sonucu olarak bir ortaklık ve eşitlik devleti olan Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştur.

Kıbrıs Türkü’nün Özgürlük ve Varoluş Mücadelesinin önderleri Osman Örek , Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş ve şehit düşen bütün Mehmetçik, Mücahit ve Mukavemetçilerimizin tarihsel katkılarına hakaret eder derecedeki bu paylaşımlar Kıbrıs Türk tarihine yönelik çarpıtmalar sadece kendi tarihimize değil, kendi milli kimliğimize de hakarettir. İçlerinde barındırdıkları kin ve nefret ile evlatlarımıza Kıbrıs Türk Halkının lideri, sembolü ve KKTC'nin kurucusu olan I. Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı adeta bir vatan haini olarak gösterme uğraşları asla Kabul edilemez.

Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş, Anavatan Türkiye Generalleri ile işbirliği yaparak KKTC’nin ilan edildiği ve bu ilanın toplumsal varlığımızı tehlikeye attığı iddiaları çarpık bir anlayışın ürünüdür. Kurucu Cumhurbaşkanı’mız Denktaş kalıcı ve adil bir çözüm antlaşmasına imza atabileceğini Kıbrıs konusundaki görüşme sürecinde ortaya koyduğu görüşler ve imzaladığı iki doruk antlaşması ile de göstermiştir. Devletimizin gelişmesini, kökleşmesini, Kıbrıs Türk Halkı’nın refah ve huzur içinde yaşamasını kendi yaşam amacı edinen Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş halkçı, mütevazı, samimi kişiliği ile de gerek siyasi gerekse sosyal yaşamımıza damgasını vurmuş bir şahsiyettir.

KTÖS yönetiminin böylesine kin ve nefret iddiaları ile dolu bir ajandayı yayınlayarak kime ve neye hizmet ettiklerini sorguluyoruz. KTÖS’ün tüm yöneticilerini şiddetle kınıyoruz.