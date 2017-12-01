DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI...

Serdar Denktaş başkanlığındaki DP milletvekili adayları, 7 Ocak 2018 Erken Genel Seçimleri için bu sabah Yüksek Seçim Kurulu’na başvuru yapan ilk parti ve adaylar oldu. Ardından Başkent sokaklarında seçim startını verdi. #EniyisiniHalkbilir sloganıyla Başkent Lefkoşa sokaklarında vatandaşı selamlayan Demokrat Partililere yürüyüşü esnasında vatandaşlarda ilgi gösterdi. Yürüyerek Kumarcılar Hanına varan adaylar burada kahvelerini yudumladı. Sohbetleriyle dayanışma ve birlikteliğini pekiştirerek ilerleyen günlere çok daha geniş çaplı etkinliklerle vatandaşın sesi olacaklarını gösterdi. Adayların yüzündeki ifade ise ülkeye sahip çıkma aşkı ve heyecanını kanıtlar nitelikteydi. Denktaş burada adaylara tecrübelerini de aktardı.
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