DP Lefkoşa Belediye Başkanı Adayı Eroğlu ve Ekibi Thalassemia Derneği Ziyaret Etti!

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Gencay Eroğlu ve belediye meclisi adayları, Kuzey Kıbrıs Thalassemia Derneği’ni ziyaret ederek, Başkan Ahmet Varoğlu ile görüştü.

DP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmeye derneğin yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Ziyarette konuşan Gencay Eroğlu, Lefkoşa için aday olduklarını ve Lefkoşa’yı turizm, bilim, kültür ve sanat başkenti yapmak için yola çıktıklarını ifade etti.

Eroğlu “Lefkoşa bugünkü durumu hak etmiyor. Hak edilen değeri Lefkoşa’mıza geri vermek amacındayız. Lefkoşa’da yaşanan sorunları biliyoruz. Sivil toplumun sorunları konusunda hassasız. Bugünkü ziyaretimizin sebebi de sizin sorunlarınızı sizden duymak, çözüm önerilerinizin ne olduğunu duymak için buradayız” dedi.



Birçok konuda olduğu gibi sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapma konusunda da projeler hazırladıklarını kaydeden Eroğlu “sorunlar işbirliği ile daha kolay çözülür. Birlikte elbette ki güç doğar. Uzun yıllar devlet kurumlarından görev yapan birisi olarak, her zaman işbirliği ve uzlaşı yollarını aradım ve bunda da her kesime eşit mesafede oldum. Geniş katılımlı projeler yaptık ve her zaman tüm paydaşların katılımı gözettik” diye konuştu.Kendi alanlarında uzman bir ekiple yola çıktığını anlatan Eroğlu “inşallah yeni dönemde, Thalassemia Derneği ile yakın işbirliği çalışmaları yapmanın sözünü size veriyorum. Bu konuda çok hassasız. Elimizden gelen desteği ortaya koyacağız” dedi.“Çok yoğun bir çalışma temposu içinde, tüm kesimlere ulaşarak, onları kucaklayarak seçimlere hazırlanıyoruz” diye konuşan Eroğlu “Lefkoşa’da yaşanan sorunlarının yanı sıra, sizin sorunlarınızı da çözmek için, daha iyi bir Lefkoşa için çok çalışacağız” ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından, DP Belediye Meclis üyesi adayları kendilerini tanıtırken, Dernek Bakanı Ahmet Varoğlu ve diğer yetkililer de thalassemia hastalığı hakkında bilgi verip, tüm halkı kan verme konusunda duyarlılık göstermeye çağırdı.