DP Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Proje Açıklaması!



DP LEFKOŞA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI EROĞLU, PROJELERİNİ GELECEK HAFTA AÇIKLAYACAĞINI SÖYLEDİ



“İLK YAPMAYI DÜŞÜNDÜĞÜM ŞEYLERDEN BİRİSİ DE BELEDİYE MALLARINI MASAYA YATIRMAK”



Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Gencay Eroğlu, projelerini gelecek hafta açıklayacağını söyledi.



Eroğlu, Kanal T’de katıldığı bir programda, seçim döneminde gerçekleşmesi zor projeler ortaya atıldığını ancak kendisinin ayakları yere basan, realist, gerçekleştirilebilecek projelerle yola çıktığını vurguladı.



Lefkoşa’da sorunların başında kirlilik, sinek, yol, aydınlatma, şehrin giriş noktaları ve atıl durumdaki binalar geldiğini belirten Eroğlu, “Ben ve ekibim, bunları düzeltmek, yaşanır bir hale getirmek için yola çıktık” dedi.



PROJELER GELECEK HAFTA



Belediye Meclis üyesi adaylarının ve projelerinin gelecek hafta açıklanacağını belirten Eroğlu, “Halka masal değil, gerçekçi projeler sunacağız” dedi.



LTB’nin değerlendirilmeyen pek çok taşınmazı bulunduğunu söyleyen Eroğlu “Bunlardan faydalanmak lazımdır. Göreve gelirsen ilk yapmayı düşündüğüm şeylerden birisi de Belediye mallarını masaya yatırmak olacak. Billboardlarımız da var. Bunlar şu anda mahkemeliktir. Bu büyük bir gelir kaynağımızdır. Geri kazanmalıyız” dedi.Park sorununu belirli yerlerde park alanları yaratarak hafifletmeyi düşündüğünü kaydeden Eroğlu, “Park metreler yapacağız. Dünyanın her yerinde bu uygulama varken bizde yoktur. Bunlar çok basit işlerdir. Rahatça uygulamaya konulup, güzel paralar kazanılabilir” dedi.TC Yardım Heyetinin doğru projeleri desteklediğini ve bundan yararlanmayı hedeflediğini belirten Eroğlu, AB kaynaklarından da yararlanılabileceğini ifade etti.Hayvan barınağının durumunu beğenmediğini belirten Eroğlu, otel ve restoranlardan çıkan atık yemeklerin barınağa aktarılabileceğini, çağdaş bir barınağın şart olduğunu söyledi.ZİYARETLERBu arada Eroğlu, seçimçalışmaları kapsamında Kıbrıs Türk Emekliler Derneği, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği ve Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulunu da ziyaret etti.Eroğlu, ziyaretlerinde Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Başkanı Mustafa Tolga ve bazı dernek yetkilileri, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler DerneğiBaşkanı Gürsel Benan, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu Müdürü Feray Kontive Okul Müdür Muavini Gamze Kondoz ile görüştü.