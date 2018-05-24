Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101090
ALTIN
200.828
DOLAR
4.7878
STERLİN
6.3958
EURO
5.6116
KKTC Yamaç Paraşütüyle Renklenecek...
KKTC'de yamaç paraşütcüleri
Dikkat yarın bazı bölgelerde elektrik verilmeyecek!
Yarın hangi bölgede elekrik kesilecek...
Uyuşturucu ziraatına 12 ay hapis
UYUŞTURUCU ZİRAATINA 12 AY HAPİS
Girenitlioğlu 4 ay hapis yatacak
GİRENİTLİOĞLU 4 AY HAPİS YATACAK
banner256
Flaş Haber
Doktor: Tam bir vahşet!
Kapat

DP Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Proje Açıklaması!

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Gencay Eroğlu, projelerini gelecek hafta açıklayacağını söyledi.Eroğlu, Kanal T’de katıldığı bir programda, seçim döneminde gerçekleşmesi zor projeler ortaya atıldığını ancak kendisinin ayakları yere basan, realist, gerçekleştirilebilecek...

DP Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Proje Açıklaması!

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Gencay Eroğlu, projelerini gelecek hafta açıklayacağını söyledi.Eroğlu, Kanal T’de katıldığı bir programda, seçim döneminde gerçekleşmesi zor projeler ortaya atıldığını ancak kendisinin ayakları yere basan, realist, gerçekleştirilebilecek...

24 Mayıs 2018 Perşembe 17:36
DP Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Proje Açıklaması!


DP LEFKOŞA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI EROĞLU, PROJELERİNİ GELECEK HAFTA AÇIKLAYACAĞINI SÖYLEDİ

“İLK YAPMAYI DÜŞÜNDÜĞÜM ŞEYLERDEN BİRİSİ DE BELEDİYE MALLARINI MASAYA YATIRMAK”

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Gencay Eroğlu, projelerini gelecek hafta açıklayacağını söyledi.

Eroğlu, Kanal T’de katıldığı bir programda, seçim döneminde gerçekleşmesi zor projeler ortaya atıldığını ancak kendisinin ayakları yere basan, realist, gerçekleştirilebilecek projelerle yola çıktığını vurguladı.

Lefkoşa’da sorunların başında kirlilik, sinek, yol, aydınlatma, şehrin giriş noktaları ve atıl durumdaki binalar geldiğini belirten Eroğlu, “Ben ve ekibim, bunları düzeltmek, yaşanır bir hale getirmek için yola çıktık” dedi.

PROJELER GELECEK HAFTA

Belediye Meclis üyesi adaylarının ve projelerinin gelecek hafta açıklanacağını belirten Eroğlu, “Halka masal değil, gerçekçi projeler sunacağız” dedi.

banner277

LTB’nin değerlendirilmeyen pek çok taşınmazı bulunduğunu söyleyen Eroğlu “Bunlardan faydalanmak lazımdır. Göreve gelirsen ilk yapmayı düşündüğüm şeylerden birisi de Belediye mallarını masaya yatırmak olacak. Billboardlarımız da var. Bunlar şu anda mahkemeliktir. Bu büyük bir gelir kaynağımızdır. Geri kazanmalıyız” dedi.

Park sorununu belirli yerlerde park alanları yaratarak hafifletmeyi düşündüğünü kaydeden Eroğlu, “Park metreler yapacağız. Dünyanın her yerinde bu uygulama varken bizde yoktur. Bunlar çok basit işlerdir. Rahatça uygulamaya konulup, güzel paralar kazanılabilir” dedi.

TC Yardım Heyetinin doğru projeleri desteklediğini ve bundan yararlanmayı hedeflediğini belirten Eroğlu, AB kaynaklarından da yararlanılabileceğini ifade etti.

Hayvan barınağının durumunu beğenmediğini belirten Eroğlu, otel ve restoranlardan çıkan atık yemeklerin barınağa aktarılabileceğini, çağdaş bir barınağın şart olduğunu söyledi.

ZİYARETLER

Bu arada Eroğlu, seçimçalışmaları kapsamında Kıbrıs Türk Emekliler Derneği, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği ve Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulunu da ziyaret etti.

Eroğlu, ziyaretlerinde Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Başkanı Mustafa Tolga ve bazı dernek yetkilileri, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler DerneğiBaşkanı Gürsel Benan, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu Müdürü Feray Kontive Okul Müdür Muavini Gamze Kondoz ile görüştü.
 

Son Güncelleme: 24.05.2018 21:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
25 Mayıs 2018 Cuma Gündemi
25 Mayıs 2018 Cuma Gündemi
Dikkat yarın bazı bölgelerde elektrik verilmeyecek!
Dikkat yarın bazı bölgelerde elektrik verilmeyecek!
"Sertoğlu: “Lefkoşa’nın Sorunlarını Çözmeye ve Büyük Projeleri Uygulamaya Talibim”
"Sertoğlu: “Lefkoşa’nın Sorunlarını Çözmeye ve Büyük Projeleri Uygulamaya Talibim”
KKTC Yamaç Paraşütüyle Renklenecek...
KKTC Yamaç Paraşütüyle Renklenecek...
DAÜ'de “Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi için Geri Dönüşüm Materyalleri Sergisi”nin 2. gerçekleştirildi
DAÜ'de “Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi için Geri Dönüşüm Materyalleri Sergisi”nin 2. gerçekleştirildi
Alymbekov’un kendi kendini yaraladığı belirlendi
Alymbekov’un kendi kendini yaraladığı belirlendi
Esnaf Ve Zanaatkarlar Odası’ndan Kredi Açıklaması!
Esnaf Ve Zanaatkarlar Odası’ndan Kredi Açıklaması!
Orman Yangınlarına Hazırlık Tatbikatı İcra Edildi...
Orman Yangınlarına Hazırlık Tatbikatı İcra Edildi...
“Güzelyurt Bölgesi Sosyalleşme Derneği” adı altında sivil toplum örgütü kuruldu
“Güzelyurt Bölgesi Sosyalleşme Derneği” adı altında sivil toplum örgütü kuruldu
Gelir-Vergi Dairesi Lefkoşa Şubesi’nde yarın grev var
Gelir-Vergi Dairesi Lefkoşa Şubesi’nde yarın grev var

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim