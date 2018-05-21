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DP Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Gencay Eroğlu, Kent Genelindeki Ziyaretlerini Sürdürüyor...

LEFKOŞA OKULLARINI VE DP KIZILAY ÖRGÜTÜ’NÜ ZİYARET EDEN EROĞLU VURGULADI: “SEÇEREK DEĞİL, TÜM HALKA HİZMET İÇİN YÖNETİME TALİBİZ”

DP Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Gencay Eroğlu, Kent Genelindeki Ziyaretlerini Sürdürüyor...

LEFKOŞA OKULLARINI VE DP KIZILAY ÖRGÜTÜ’NÜ ZİYARET EDEN EROĞLU VURGULADI: “SEÇEREK DEĞİL, TÜM HALKA HİZMET İÇİN YÖNETİME TALİBİZ”

21 Mayıs 2018 Pazartesi 17:09
DP Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Gencay Eroğlu, Kent Genelindeki Ziyaretlerini Sürdürüyor...

LEFKOŞA OKULLARINI VE DP KIZILAY ÖRGÜTÜ’NÜ ZİYARET EDEN EROĞLU VURGULADI: “SEÇEREK DEĞİL, TÜM HALKA HİZMET İÇİN YÖNETİME TALİBİZ”
Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Gencay Eroğlu, seçim çalışmalarına yoğun olarak devam ediyor. 
DP’den yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da Atatürk İlkokulu ve Çağlayan İlkokulu’nu ziyaret eden Eroğlu, burada müdürler ve diğer yöneticilerle görüşerek okulların sorunlarını dinledi. 
Eroğlu ayrıca, DP’nin Kızılay Örgütü’ne de bir ziyarette bulunarak Örgüt Başkanı Kemal Buna ve diğer yetkililerle bir araya geldi.
Eroğlu ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda Lefkoşa için birçok projesi bulunduğunun altını çizerken, okulların daha iyi alt yapıya kavuşması için çeşitli iyileştirme çalışmalarının da projelerinin uzman ekipler tarafından hazırlandığını ifade etti.

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Lefkoşa’nın bazı okullarında çeşitli eksikler gördüğünü kaydeden Eroğlu, bu noktalarda her şeyi merkezi yönetimden beklemek yerine belediyenin de taşın altına elini koyması gerektiğini belirtti.
Bu noktada okul yönetimleri ile yakın çalışma ve işbirliği imkanları üzerinde durduklarını kaydeden Eroğlu, herkese eşit mesafede olduklarını vurguladı.
Seçerek, belirli bir zümreye hizmet için değil, tüm halka hizmet anlayışı noktasında olduklarının altını çizen Eroğlu, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alması için ellerinden geleni yapacaklarının da müjdesini verdi.
EROĞLU DP KIZILAY ÖRGÜTÜ’NÜ ZİYARET ETTİ
DP Belediye Başkan Adayı Gencay Eroğlu, okullara yaptığı ziyaretlerin ardından Kızılya DP Örgütü’ne de bir ziyarette bulunarak Başkan Kemal Buba ve diğer yetkililerle seçim çalışmaları konusunda fikir alışverişinde bulundu.
 


Son Güncelleme: 21.05.2018 20:47
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