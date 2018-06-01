DP Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Eroğlu Ziyaretlerini Sürdürüyor...



DP LEFKOŞA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI EROĞLU VE BERABERİNDEKİ HEYET İŞKADINLARI DERNEĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ

“LEFKOŞA’YI KURTARMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK”





Demokrat Parti Lefkoşa Belediye Başkan adayı Gencay Eroğlu ve belediye meclis üyesi adayları, KKTC İşkadınları Derneği’ni ziyaret ederek, dernek başkanı Şenay Ekingen ve diğer yetkililerle görüştü.DP’nin açıklamasına göre, ziyarette konuşan Gencay Eroğlu, Lefkoşa’yı kurtarmak için yola çıktıklarını anlatarak, işkadınlarının çalışma hayatında çok hayati bir yer tuttuklarını belirtti.“Kadınlar çalışma hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Yönetsel olarak da hak ettiği yere gelmelidir. Ben de bu göreve aday olurken, bu düşüncemden hareket ederek yola çıktım” diyen Eroğlu, “32 yıldır devletin çeşitli yerlerinden görevlerde bulundum. Toplumun tüm kesimleri ile çalıştım, kimseye ayrımcı davranmadım. Şimdi bu tecrübelerimi Lefkoşa’ya aktıracağım. Ekibime güveniyorum, halkımıza güveniyorum” ifadelerini kullandı.