DP Lefkoşa Adaylarını Bedesten’de Tanıttı



DENKTAŞ: “BENİM BU SEÇİMİ ALACAĞIMIZA HİÇ ŞÜPHEM YOK… DP’NİN VİZYONU LEFKOŞA’NIN BAŞINA GEÇECEK”

EROĞLU: “YAPAMAYACAĞIM HİÇBİR ŞEYİN SÖZÜNÜ VERMEDİM, VERMEM”



Demokrat Parti (DP), 24 Haziran yerel seçimindeki Lefkoşa adaylarını bu akşam Lefkoşa Bedesten’de düzenlediği etkinlikle tanıttı.

Geçtiğimiz Cuma yapılması planlanan ancak Lefkoşa Belediye Başkan adayı Gencay Eroğlu’nun geçirdiği kaza sebebiyle ertelenen tanıtım etkinliğine DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP Genel Sekreteri Afet Özcafer ile diğer parti temsilcileri ve partililer katıldı.

DP basın bürosunun açıklamasına göre etkinlikte, Gencay Eroğlu’nun Lefkoşa projeleri kamuoyuna açıklanırken, belediye meclis üyesi adayları da tek tek sahneye çağrılarak tanıtıldı.

Etkinlikte Genel Başkan Denktaş ve Lefkoşa Belediye Başkan adayı Gencay Eroğlu birer konuşma yaptı.



İlk konuşmayı yapan Serdar Denktaş, DP’nin genel seçim döneminde ortaya koyduğu manifestoda olduğu gibi, yerel yönetimlerde de daha çok özgürlük daha çok adalet istediğini belirterek, partisinin KKTC’nin bütün büyük değişimlerinde imzası olduğunu söyledi.Denktaş, “DP olarak daha çok özgürlük, daha çok eşitlik ve daha çok adalet istiyoruz. Bunu yapacak vizyonumuz da cesaretimiz de vardır. Ülkemizdeki bütün büyük değişimlere biz imza koyduk ve yine aynı imzayı biz atacağız. Lefkoşa’da da değişim şarttır. Başkenti tekrardan başkent yapmak için yola çıktık ve bunu başaracak güçteyiz” dedi.Gerek Gencay Eroğlu’na gerekse belediye meclis üyelerine güveninin tam olduğunu ifade eden Denktaş, “Benim bu seçimi alacağımıza hiç şüphem yoktur. Biz bu seçimin galibiyiz. Lefkoşa 24 Haziran gecesi büyük bir zafere tanıklık edecek. DP’nin vizyonu Lefkoşa’nın başına geçecek” diye konuştu.EROĞLUGencay Eroğlu da konuşmasında, etkinliğe yoğun ilgi gösteren partililere ve halka teşekkür ederek başladı.“Lefkoşa’yı tekrardan başkent yapmak için yola çıktık. İçinde bulunduğu durum Lefkoşa’ya da Lefkoşalıya da yakışmıyor. Biz bunu değiştireceğiz” diyen Eroğlu, şöyle deva etti:“Ben Gencay Eroğlu olarak yapamayacağım hiçbir şeyin sözünü vermedim, vermem. Size bu akşam sunduğumuz projelerin sözünü veriyorum. Hepsini hayata geçireceğime söz veriyorum. Sizden aldığımız bu destek ve bu güç bizi asla yarı yolda bırakmaz. 24 Haziran’dan sonra Lefkoşa’da büyük değişikliğe hazır olun.”Lefkoşa’nın başlıca sorunlarına değinen Gencay Eroğlu, detaylı bir şekilde projelerini anlattı.