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DP Lefke İlçe Örgütü, Lefke Belediyesi Seçimlerine Yönelik Stratejilerini Belirledi

Demokrat Parti (DP) Lefke İlçe Örgütü, genişletilmiş ilçe yönetimi toplantısı ile, Lefke Belediyesi seçimlerine yönelik stratejilerini belirledi. 

DP Lefke İlçe Örgütü, Lefke Belediyesi Seçimlerine Yönelik Stratejilerini Belirledi

Demokrat Parti (DP) Lefke İlçe Örgütü, genişletilmiş ilçe yönetimi toplantısı ile, Lefke Belediyesi seçimlerine yönelik stratejilerini belirledi. 

30 Mayıs 2018 Çarşamba 11:45
DP Lefke İlçe Örgütü, Lefke Belediyesi Seçimlerine Yönelik Stratejilerini Belirledi

Demokrat Parti (DP) Lefke İlçe Örgütü, genişletilmiş ilçe yönetimi toplantısı ile, Lefke Belediyesi seçimlerine yönelik stratejilerini belirledi. 
DP’den yapılan açıklamaya göre, toplantıyla ilgili konuşan DP Lefke İlçe Başkanı Özkan Mavioğlu, şöyle dedi:

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“Lefke’de destek verdiğimiz adayın kazanması için düğmeye bastık. Tüm örgütlerimiz çalışmalarını hızlandırmış durumda. 
Bu arada örgütlerimiz vasıtasıyla tüm üyelerimize, Lefkoşa’da ikamet eden, eş, dost ve akrabalarına ulaşarak LTB Başkan adayımız Gencay Eroğlu’na destek vermeleri çağrısını da yaptık, yapıyoruz. Bu seçimlerden özellikle Lefkoşa’da partimizin başarılı bir sonuç elde edeceğine inanıyoruz.” 
 


Son Güncelleme: 30.05.2018 15:20
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