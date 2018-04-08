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DP  Lefke İlçe Kadın Örgütü, ‘Bahar Balosu’ düzenledi. 

DP  Lefke İlçe Kadın Örgütü, ‘Bahar Balosu’ düzenledi. 

08 Nisan 2018 Pazar 15:07
DP  Lefke İlçe Kadın Örgütü, ‘Bahar Balosu’ düzenledi. 
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DENKTAŞ: "KKTC’Yİ KALKINDIRMAYA, DEMOKRASİMİZİ GÜÇLENDİRMEYE, REFAH SEVİYEMİZİ YÜKSELTMEYE, KENDİ ÜLKEMİZDE KENDİMİZE YETEBİLEN BİR ŞEKİLDE YOLUMUZDA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

ATAOĞLU: “BİRLİK VE BERABERLİKTEN YANA OLANLAR ADALETLİ VE HAKKANİYETLİ OLANLARDIR”

 DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, “KKTC’yi kalkındırmaya, demokrasimizi güçlendirmeye, refah seviyemizi yükseltmeye, birlik, beraberlik ve hoşgörü çerçevesinde kendi ülkemizde kendimize yetebilen bir şekilde yolumuzda yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Demokrat Parti (DP)’den verilen bilgiye göre, DP  Lefke İlçe Kadın Örgütü, ‘Bahar Balosu’ düzenledi. 

Gaziveren’de Livadya Restaurant’ta yer alan baloya DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, eşi Müge Denktaş, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP Girne Milletvekili Koral Çağman ile her ilçeden parti üst düzey yetkilileri ve partililer katıldı. 

Gecede katılımcılara DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile DP Lefke İlçe Kadın Örgütü Başkanı Funda Kaşer seslendi. 

DENKTAŞ

Baloda konuşma gerçekleştiren DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, gecede DP’nin yanı sıra diğer partilerden konukları ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyleyerek, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti. 

Denktaş, geceyi organize eden DP Lefke İlçe Kadın Örgütü yönetimine, “gecenin mimarı sizlersiniz” dedi. 

Denktaş konuşmasında, bütçe onaylanmadan ocak ayında gerçekleşen erken genel seçim ile, 2018’in ilk 6 ayının ülke için büyük bir kayıp olduğunu; ancak kurulan dörtlü koalisyonun, tecrübe, bilgi, hoşgörü, sevgi ve kucaklayıcıyı birleşenle oluştuğunu ve en az dört yıl devam edeceğini söyledi. 

Önümüzdeki aylarda gerçekleşecek yerel seçimlere de dikkati çeken DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bu konudaki gelişmeleri de partilileri ile paylaştı. 

Denktaş "KKTC’yi kalkındırmaya, demokrasimizi güçlendirmeye, refah seviyemizi yükseltmeye, birlik, beraberlik ve hoşgörü çerçevesinde kendi ülkemizde kendimize yetebilen bir şekilde yolumuzda yürümeye devam edeceğiz” dedi.  

ATAOĞLU

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da konuşmasında, geceyi organize eden ve katılan herkese teşekkür etti. 

Diğer partilerden de geceye davet edilen konukların kendilerini heyecanlandırdığına işaret eden Ataoğlu, seçim sonrası parti rozetlerinin bir kenara bırakılıp tüm halkı kucaklamanın demokrasinin gereği olduğunu, demokrasiyi benimseyenler olarak gördükleri bu tablo karşısında mutlu olduklarını söyledi.

Ataoğlu: “Birlik ve beraberlikten yana olanlar adaletli ve hakkaniyetli olanlardır. Huzur ve refah istiyorsak toplumsal dayanışma zorunluluktur” diye konuştu. 

KAŞER

DP Lefke İlçe Kadın Örgütü Başkanı Funda Kaşer ise konuşmasına, geceye desteklerini esirgemeyen partililere teşekkür ederek başladı. 

“Birlik ve Beraberlik” teması ile organize ettikleri gecede kadının toplumsal yaşamdaki birleştirici gücünü ortaya koymak adına yola çıktıklarını belirten Kaşer, “biz kadınlar olarak, kadının farkını ortaya koyarak ve tüm kırgınlıkları ortadan kaldırarak toplumun her kademesine gerçek bir lider gibi nüfus edeceğiz. Bu azimle yerel seçimlerde de başarılı olacağız” dedi.  

Anahtar Kelimeler:
İlçe Kadın Örgütü‘Bahar Balosu
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