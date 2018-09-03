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DP İskele İlçesi 11’inci Olağan Kongresi gerçekleştirildi

DP İskele İlçesi 11’inci Olağan Kongresi gerçekleştirildi

03 Eylül 2018 Pazartesi 10:55
DP İskele İlçesi 11’inci Olağan Kongresi gerçekleştirildi

DENKTAŞ: “(PARTİ BAŞKANLIĞI) KARARIMI YENİDEN DEĞERLENDİRECEĞİM”

Demokrat Parti (DP) İskele İlçesi’nin 11’inci Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
DP’den yapılan açıklamaya göre, dün akşam İskele Belediye Düğün Salonu’nda yer alan kongreye, DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Genel Sekreter Afet Özcafer, İlçe Başkanları, parti yetkilileri, Kadın ve Gençlik Örgütleri yetkilileri ile partililer katıldı.
Kongrede ilçe yönetimi, disiplin, kadın ve gençlik örgütlerinin seçimleri yapıldı. İlçe Başkanlığı görevine Mustafa Çetinkayalı seçildi.
DENKTAŞ
Kongreye hitap eden DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, hükümetin ekonomik konularda aldığı tedbirleri hatırlatarak, sıkıntılı dönemin el birliği ile giderileceğine olan umudunu dile getirdi.
Denktaş ayrıca yeni dönemde parti olarak omuz omuza vererek çok daha güçlü çalışmalar içerisine gireceklerini ve bu zor günleri omuz omuza vererek atlatacaklarını söyledi. Denktaş, birlik, dirlik ve dayanışmanın kenetlenerek sürmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Daha önce 2019 yılında Parti Başkanlığına aday olmayacağını söylediğini hatırlatan Denktaş, “Bu konuda gelen baskılar var. Kararımı yeniden değerlendireceğim” dedi.
ÖZCAFER
DP Genel Sekreteri Afet Özcafer ise, partinin faaliyetleri konusunda bilgiler aktardı.
Özcafer ayrıca, DP’nin ülkenin ve ülke insanının ekonomik ve sosyal yaşamının ileriye taşınmasında önemli roller üstlendiğine dikkati çekti.
ÇETİNKAYALI
DP İskele İlçe Başkanlığı görevine tek aday olarak oybirliği ile seçilen Mustafa Çetinkayalı, kongreye katılanlara teşekkür ederken, yeni dönemin heyecanını yaşadıklarını belirtti, yeni dönemde de partinin bütünlüğüne katkı sağlayacak çalışmalarının süreceğini kaydetti.
Kürsüde partililere hitap eden diğer parti yetkilileri de birlik vurgusu yaptı.
 

Son Güncelleme: 03.09.2018 14:16
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