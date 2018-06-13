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DP Heyeti KTAMS’ı Ziyaret Etti!

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Gencay Eroğlu, göreve gelmesi durumunda araç park alanları yaratacağını ve su ücretini 5 TL’yi geçmeyecek şekilde düzenleyeceğini söyledi!

DP Heyeti KTAMS’ı Ziyaret Etti!

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Gencay Eroğlu, göreve gelmesi durumunda araç park alanları yaratacağını ve su ücretini 5 TL’yi geçmeyecek şekilde düzenleyeceğini söyledi!

13 Haziran 2018 Çarşamba 18:02
DP Heyeti KTAMS’ı Ziyaret Etti!


EROĞLU: “GEREK SU FİYATLARI, GEREK PARK CEZALARI KONUSUNDA SON DERECE TRAJİK DURUMLAR YAŞANIYOR”
Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Gencay Eroğlu, göreve gelmesi durumunda araç park alanları yaratacağını ve su ücretini 5 TL’yi geçmeyecek şekilde düzenleyeceğini söyledi.

DP’den yapılan açıklamaya göre Eroğlu ve LTB Meclisi adayları, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nı (KTAMS) ziyaret etti. Ziyarete, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş da katıldı.

DENKTAŞ

Denktaş ziyarette, “Gencay Hanım’a son derece güveniyoruz. 32 yıllık bürokrasi deneyimi var. Zor koşullar altında peşine düştüğü her işi başarıyla sonuçlandırdığını bilen birisiyim” dedi.

Denktaş, son yerel seçimlerin ardından LTB’ninborçlarının arttığını da kaydetti.

EROĞLU

Gencay Eroğlu da, seçim çalışmalarında en çok gündeme gelen sorulardan bir tanesinin de LTB’de çalışan sayısının fazlalığı olduğunu belirterek, “Çalışmayan kişi yoktur, çalıştırılmayan kişi vardır. Bir belediyede proje yoksa, yapılmıyorsa, asli görevleri noksan hale getiriliyorsa, bu çalışanın suçu değil. Bu bağlamda belediyede suçlular çalışanlar değil, bilakis yönetimdir” dedi.

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TEK BİR KİŞİ ÇIKARILMAYACAK

Göreve geldiği zaman çalışanların haklarını daha da ileriye götürecek birçok açılımın üzerinde çalıştıklarını kaydeden Eroğlu, “Bizim belediyeden tek bir kişiyi bile çıkarmak gibi bir düşüncemiz yoktur. Çalışanlarımızla birlikte bir başkent olmaktan çok uzak görüntü çizen şehrimizi ayağa kaldıracağız” dedi.

PARK VE SU

Lefkoşa’da gerek su fiyatları, gerek park cezaları konusunda son derece trajik durumlar yaşandığını da ifade eden Eroğlu, “Lefkoşalı en pahalı suyu içmektedir. Araba parkı olmayan şehirde, işine gitmek zorunda kaldığı için insanlar park cezaları ödemektedir” diye konuştu.

Lefkoşa’nın ağır borç yükü altında bulunduğunu da ifade eden Eroğlu, “İvedilikle alacağımız tedbirlerle birlikte şehrin gelirlerini artırmayı, gelir gider dengesini oluşturmayı önceliğimiz olarak görmekteyiz. Yaratıcı gelir getirici projelerimiz de vardır. Mesela araba park alanları yaratıp, bunlara parkmetre koyarak gelirlerimizi artırmayı planlıyoruz” dedi.

5 TL’Yİ AŞMAYACAK

Eroğlu, “Bizim uzmanlarımızla yaptığımız çalışmada, şu an 7.50 TL tonundan satılan suyu 5 TL’yi aşmayacak şekilde düzenleme planımız vardır. Fazla kullanımda uygulanan 10 TL fiyatı ise tamamen kaldırmak amacındayız. Lefkoşalının böylesine fahiş su fiyatı ödemesine hiç gerek yoktur. Bu kabul edilebilir bir durum değildir” dedi.

 

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Son Güncelleme: 13.06.2018 21:30
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